Депутаты Жогорку Кенеша 29 июля одобрили в первом чтении ряд законопроектов, в том числе инициированный президентом Садыром Жапаровым о кабинете министров.

Так, депутаты одобрили законопроекты «О местном самоуправлении», «О местной государственной администрации» и «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

Парламентарии попросили кабмин доработать законопроект о кабинете министров и до второго чтения создать рабочую группу.

«В документе много сырых проблем. Для этого мы с депутатами должны создать рабочую группу и поработать с вами вместе. По-другому нельзя. Вы с этим законопроектом толкаете людей с обрыва. Сами же знаете, но тем не менее просите его поддержать. Так не пойдёт», — заявил депутат от партии «Бир Бол» Айбек Осмонов.

По его словам, принятие этого законопроекта останется в истории, поэтому кабмин должен учесть все рекомендации депутатов.

«Парламент себя кастрировал»

Ещё на прошлой неделе депутаты парламента раскритиковали и отправили на доработку проект конституционного закона «О кабинете министров», который предложил президент Садыр Жапаров. Депутат Дастан Бекешев нашел в документе множество несостыковок и заявил, что он «слишком сырой».

«В проекте много ошибок, нужно рассмотреть отдельно, возможно, посвятить целый день. Хочу напомнить, когда мы принимали Конституцию, парламент себя кастрировал», — сказал нардеп.

*По новой Конституции исполнительная власть находится только в руках президента, который сам определяет структуру и состав кабмина.

Юристы из правозащитной клиники «Адилет» и других объединений говорили еще на этапе общественного обсуждения, что из-за прописанных функций президента может появиться «опасный» дисбаланс в системе сдержек и противовесов. Однако услышаны не были. Остались без изменений в проекте Конституции, который написало Конституционное совещание, и положения, ослабляющие роль парламента и уничтожающие возможность политической оппозиции в нем.