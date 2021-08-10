Президент Садыр Жапаров освободил от должности министрессу транспорта и коммуникаций Гулмиру Абдралиеву. Вместо неё главой минтранса назначили Эркина Осоева.

В администрации президента отметили, что увольнение Абдралиевой связано с её переходом на другую работу, но не уточнили на какую. На должности главы минтранса её назначили в феврале этого года.

Кто такой Осоев?

Глава Минтранса Эркин Осоев. Фото: AKIpress

Эркин Осоев работал на различных должностях в министерстве транспорта и коммуникаций с 2006 года. В 2016 году его назначили замминистром транспорта, но уволили через год.

В 2017 года Осоева назначили и.о. директора Группы реализации инвестиционных проектов Исламского банка развития при минтрансе.