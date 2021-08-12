Сооронбай Жээнбеков

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что по делу проекта «Кумтор» допросила экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

По данным Госкомитета, его допросили в качестве свидетеля «по событиям, имеющим значение для уголовного дела», так как он занимал должность премьер-министра страны в 2017 году.

«В целях полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств совершения, установленных следствием преступных действий отдельных высокопоставленных чиновников, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — отметили в ГКНБ.

В Госкомитете добавили, что следственные действия с Жээнбековым продолжаются.

«По результатам проведенного следствия действиям всех фигурантов уголовного дела, вина которых установлена расследованием, будет дана объективная юридическая оценка, вне зависимости от занимаемых должностей, заслуг и регалий», — подчеркнули в ГКНБ.

Предварительные итоги расследования по «Кумтору»

Ещё 17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

Позже прошел ряд громких допросов и арестов политиков и депутатов: их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения Кумтор. В частности, были задержаны экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев и ряд действующих депутатов, в том числе Асылбек Жээнбеков.

Асылбек Жээнбеков

Некоторые из задержанных заявили, что готовы сотрудничать со следствием и были отпущены под домашний арест или под подписку о невыезде. Экс-депутата Узакбаева суд признал виновным в деле о коррупции при разработке рудника Кумтор. Его приговорили к выплате штрафа в 300 тысяч сомов.

Кроме того, в розыск объявлены второй беглый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев и его сын Максим.

Курманбек Бакиев

11 августа ГКНБ огласило предварительные итоги расследования дел связанных с «Кумтором». Следствие пришло к выводу «о масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами “Камеко” и Centerra Gold Inc.» при заключении соглашений, различных дополнений и изменений, связанных с работой рудника.

По трём эпизодам дела первого беглого президента президента Аскара Акаева заочно привлекли к уголовной ответственности. Он 2 августа вернулся в страну после 16 лет бегства и дал показания по Кумтору. 8 августа он улетел обратно в Россию.

Аскар Акаев

По данным Госкомитета, согласно предварительным итогам, следствие по эпизодам 1992-2009 годов находится на завершающем этапе.

В ГКНБ добавили, что по фактам заключения последующих соглашений по «Кумтору» и внесения изменений в Водный кодекс в 2017 году расследование продолжается.