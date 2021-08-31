В Бишкеке на площади Ала-Тоо 31 августа прошел парад посвящённый 30-летию независимости Кыргызстана. На параде с речью выступил президент Садыр Жапаров, а за главой страны сидели экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.

Кроме них на сцене сидели ветераны, которые смотрели парад. Одному из ветеранов под конец выступления Жапарова стало плохо.

В интервью журналисту «Клоопа» замдиректора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов рассказал, что ветерана осмотрели на месте и не стали госпитализировать.

«Ему стало плохо из-за жары, после осмотра состояние ветерана было удовлетворительным», — сказал Борисов.