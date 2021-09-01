Алмазбек Атамбаев

Замир Жоошев, адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева, опубликовал его обращение. В нем Атамбаев признался, что допустил ошибки во время своего правления и подверг жесткой критике действия нынешних властей.

Что сказал Атамбаев?

Атамбаев напомнил, что страна за 30 лет прошла много испытаний и пережила за время независимости три революции.

«На сегодня нет гарантий того, что нынешняя власть усидит на месте до конца срока. Потому что уж очень много вопросов и сомнений вызывают ее действия, уж слишком большая разница между словами и делами», — сказал Атамбаев.

По словам бывшего президента, он допустил много ошибок, но в тоже время отметил, что он единственный президент, который передал власть следующему руководителю мирным путем*.

*Атамбаев не единственный президент, который передал власть мирным путем. Его предшественница Роза Отунбаева полтора года правившая в переходной период, таким же образом провела передачу власти новоизбранному президенту — Алмазбеку Атамбаеву.

Атамбаев перечислил реализованные проекты при его руководстве и сказал, что большинство хороших дел, сделанных за 30-летний период, были выполнены при его правлении.

Кроме этого, Алмазбек Атамбаев остановился на рисунке художника Таалайбека Усубалиева, который нарисовал шестерых президентов Кыргызстана в мемориальном комплексе «Ата-Бейит». Картина, получившая в народе название «похороны Кыргызстана», по его мнению, должна подтолкнуть нынешнюю власть к глубоким раздумьям.

«Это народное мнение. {Картина} появилась всего через 10 месяцев после прихода новой власти, и это подтверждает то, что многие потеряли надежду на будущее, на перемены к лучшему. […] Садыр Жапаров нарисован последним в череде президентов, значит прощание проводит он? Значит он похоронит Кыргызстан? Почему у людей появилась такая мысль? Может пришло время президенту задуматься? Выбрал ли он правильный путь? Ведет ли он страну в правильном направлении?» — задался он вопросом.

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Про Кумтор и октябрьские события

Атамбаев также сказал, что ответственные за передачу рудника Кумтор иностранной компании приглашаются в качестве уважаемых гостей в резиденцию, а те, кто стоит за стрелявшими в октябре 2020 года, «живут в государственной резиденции с Жапаровым».

Атамбаев, возвращаясь к октябрьской смене власти, сказал, что у народа осталось множество вопросов без ответов. По его словам, президент может обратить на это внимание, но может и проигнорировать, «сказав как и Соке (Сооронбай Жээнебеков — ред.): “Дайте факты”».

«Почему люди, которые привели ситуацию к октябрьским событиям вместе с Соке, как и раньше работают и в силовых структурах, и руководят экономикой страны? В какую еще яму они ведут страну? Почему уголовные дела возбудили по отношению к тем, кто пришел на площадь вместе с народом, а не к тем, кто открыл стрельбу в людей? Или Саке продолжает работу Соке? И таких вопросов у людей очень много», — сказал Атамбаев.

Дела против Атамбаева

Правоохранительные органы обвинили бывшего президента Алмазбека Атамбаева в незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. В 2019 году силовики штурмом взяли его дом в Кой-Таше, потому что Атамбаев отказался приходить на допросы.

Во время штурма между сторонниками Атамбаева и силовыми структурами произошло столкновение, в результате один спецназовец Усенбек Ниязбеков погиб, а глава Чуйского УВД Самат Курманкулов получил ранение в голову ударом камня. Кроме того, сторонники Атамбаева взяли в заложники шестерых спецназовцев.

Атамбаева удалось задержать только на следующий день сотни его сторонников вышли на митинг на площадь Ала-Тоо. Тогда тоже возникли столкновения между правоохранительными органами и митингующими, людей, вышедших на акцию протеста, разогнали с применением силы.

По Кой-Ташским событиям были открыты досудебные производства по статьям «Силовой захват власти», «Организация массовых беспорядков», «Захват заложников», «Убийство», «Посягательство на жизнь человека» и «Запугивание или насилие в отношении государственного служащего»

Кроме этого, Атамбаев был обвинен по статьям «Незаконное обогащение», «Отмывание денег» «Коррупция» при модернизации ТЭЦ Бишкека — дело было передано в суд.

В 2020 году Первомайский районный суд впервые признал Атамбаева виновным по делу Батукаева и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Позже Бишкекский городской суд оставил приговор в силе.

В ночь на 5 октября 2020 года недовольные результатами парламентских выборов освободили ряд политиков. Среди них были Атамбаев и действующий президент Садыр Жапаров.

9 октября сторонники Алмазбека Атамбаева и экс-премьер-министра Омурбека Бабанова столкнулись на площади Ала-Тоо со сторонниками на тот момент и.о. Садыра Жапарова. Сторонники Жапарова быстро разогнали тех, кто пришел на площадь. На следующий день Атамбаев был задержан по подозрению в организации массовых беспорядков, его взяли под стражу сотрудники ГКНБ в его доме в Кой-Таше.

В начале года Верховный суд отправил дело Азиза Батукаева на пересмотр — несмотря на это Атамбаева не выпустили из-под стражи. На данный момент бывший президент содержится в колонии №47.

В это время, в июле 2021 года на Атамбаева было заведено новое досудебное производство. Его и Фарида Ниязова подозревают в незаконной выдаче кыргызских паспортов Турецким гражданам в 2016 году.

Следственные мероприятия начались после похищения турецкими службами основателя учебных заведений «Сапат» Орхана Инанды. ГКНБ сообщил, что Инанды, имея турецкое гражданство, получил кыргызское гражданство.