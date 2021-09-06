Пресс-служба министерства экономики и финансов сообщила, что на общественное обсуждение вынесен проект новой редакции Налогового кодекса. Согласно этому документу, власти планируют ввести систему кэшбека*.

Покупка. Фото: PublicDomainPictures

*Кэшбек — система, при которой покупатели смогут получить часть стоимости приобретенных товаров и услуг. Ее используют для того, чтобы потребители оплачивали все пластиковой картой, а также для привлечения клиентов.

«Это уже зарекомендовавшая себя во многих странах система, когда потребители регистрируют чеки на специальном портале, и по завершению отчетного периода на указанный в системе счет возвращается определенный процент от суммы чеков», — отметили в министерстве.

Сообщается, что эта система позволит увеличить налоговые поступления в бюджет и поможет вывести экономику из тени. Дело в том, что когда покупатели платят картой через контрольно-кассовые машины (ККМ), налоговая напрямую получает информацию о покупке.

Ранее в Кыргызстане уже пытались контролировать теневую экономику и заставить бизнес перейти на безналичный расчет, который проще отследить государству. Минэконом хотел увеличить налог с продаж для сделок с использованием наличной валюты. Но идея не была реализована.

Новый Налоговый кодекс

Первый раз будущую новую редакцию Налогового кодекса в кабмине обсуждали в конце июля этого года. Об этом сообщала пресс-служба министерства экономики и финансов.

На совещании 22 июля госорганы и бизнес-сообщество рассмотрели предварительные итоги работы по устранению пробелов налогового законодательства, оптимизацию налоговых проверок и совершенствование спецналоговых режимов.

«С 26 июля по 30 июля состоялось выездное мероприятие с участием представителей бизнес-сообщества, госорганов и администрации президента по техническому и нормотворческому оформлению проекта новой редакции [Налогового кодекса]», — отмечалось в сообщении.

Также пресс-служба минэкономфина сообщала, что по итогам выездного заседания был подготовлен «предварительный проект новой редакции». Но его текст опубликовали для общественного обсуждения только 3 сентября.

В минэкономфине подчеркнули, что цель нового проекта Налогового кодекса — «адаптация налогового законодательства к современным экономическим условиям».

Так же в ведомстве считают, что проект поможет дальнейшей «цифровизации налоговых процедур», и обеспечит «создание равных условий для предпринимателей и сокращение теневой экономики».

Читать по теме: В Налоговый кодекс предлагают поправки, позволяющие раскрыть банковскую тайну без решения суда