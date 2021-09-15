Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что главой Ленинского района назначен Русланбек Тагаев. Соответствующее распоряжение подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Руслан Тагаев. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным муниципалитета, предыдущий аким Мурат Осмонов освобожден от должности из-за перехода на другую работу.

В мэрии отметили, что до назначения Тагаев работал в системе водоснабжения и водоотведения. Также известно, что в 2014 году он был замдиректора Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве.

Кроме того, когда Балбак Тулобаев покинул пост и.о. мэра, а на его место назначили Бактыбека Кудайбергенова, возле мэрии Бишкека был митинг. Участники акции заявляли, что Тагаев должен стать новым мэром, потому что он молодой. Ему 44 года.

Также новый глава Ленинского района — член партии «Мекенчил». На парламентских выборах 2020 года он шел в списке партии под номером 9. Эту партию основали давние соратники президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.