Пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека 14 сентября сообщила, что подозреваемые в разбое и создании майнинг-фермы были отпущены под обязательство о явке до выяснения всех обстоятельств.

*11 сентября ГУВД Бишкека сообщило, что в Нарыне задержаны шесть мужчин по факту разбойного нападения на частный дом в Бишкеке, создания майнинг-фермы и причинения имущественного ущерба. Во время обыска в машине одного задержанного нашли автомат Калашникова (АК-47) со стертыми номерами и ножи, а в доме другого — 135 аппаратов для майнинг-фермы.

«В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия по установлению истины дела, по результатам которой будет дана соответствующая юридическая оценка действиям подозреваемых лиц и дополнительная информация», — заявили «Клоопу» в милиции.

В тот же день 14 сентября на пресс-конференции адвокатесса Лилия Жолдошбек кызы сообщила, что ее подзащитных пытали.

«Их задержали 10 сентября и несколько часов держали в здании милиции. Парней не кормили, не давали воды, им даже не разрешали сходить в туалет. Более того, моих подзащитных заставили взять свою вину под пытками», — рассказала адвокат.

На пресс-конференции были и матери задержанных. Они также заявили, что их сыновей избивали сотрудники милиции, а задержание было незаконным.

Адвокатесса Лилия Жолдошбек кызы. Фото: АКИpress Пресс-конференция. Фото: АКИpress

Кроме этого, адвокатесса сообщила, что ее подзащитные проходят по этому делу в качестве свидетелей.

Автомат Калашникова и майнинг-ферма

По словам Жолдошбек кызы, оружие, которое якобы сотрудники милиции нашли при обыске, подкинули.

«Моего подзащитного задержали, когда он был за рулем, и сразу же доставили в милицию. Машина осталась на месте ареста, она была открыта несколько часов. При этом обыск проводили без участия моего подзащитного. Оружие подкинули», — заявила она.

Адвокатесса также пояснила хранение аппаратов для майнинга. По ее словам, ГКНБ знал про эти аппараты.

«Он купил путем бартера эти аппараты у знакомого, который затем сбежал в Турцию. Позже ГКНБ выявила их, зарегистрировали в ЕРПП, решение суда в отношении моих подзащитных было исполнено. Эти аппараты позже ГКНБ вернул ему и они хранились у него дома, но не использовались», — рассказала она.

Что произошло?

Пресс-служба ГУВД Бишкека 11 сентября сообщила, что задержана устойчивая преступная группа, подозреваемая в совершении причинения имущественного ущерба, разбойного нападения и создании майнинг-фермы.

По данным милиции, 25 августа 2021 года в УВД Ленинского района Бишкека обратился гражданин Т.М. с просьбой принять меры в отношении гражданина А.Н. По его словам, он с 2018 года по настоящее время снимал в аренду частный дом за $1600 в месяц.

«Однако, не заплатив остаток в размере $400 съехал без приема-сдачи аренды дома. А.Н. пробил несколько стен в доме, а также сломал всю мебель, увез телевизор, картины, теннисный стол и ковры. Общая сумма ущерба устанавливается», — отметили в ГУВД.

После было начато досудебное производство по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

В ходе следствия сотрудники милиции выяснили, что ранее, 24 июля 2021 года, на этот дом было совершено разбойное нападение неизвестными лицами с именами «Т.», «И.», «А.» и «А.».

Тогда факт был зарегистрирован и начато досудебное производство по статье «Разбой».

После, милиция задержала шестерых молодых парней в возрасте 20-26 лет. Во время обыска в автомобиле марки «Дэу-Нексия» были обнаружены и изъяты автомат Калашникова (АК-74) со стертыми номерами, нож с пластиковой рукояткой и второй нож с деревянной рукояткой.

Кроме того, по данным ГУВД, в ходе обыска их домов в городе Нарын и в селе Кара-Чий были обнаружены и изъяты аппараты для майнинг-фермы и другое оборудование. В милиции отметили, что расследование продолжается.