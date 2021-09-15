Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 14 сентября подписал указ о создании Государственного агентства по защите персональных данных.

Согласно указу, агентство будет работать при кабинете министров. В администрации главы страны отметили, что указ подписан для оптимизации системы управления и реализации закона «Об информации персонального характера».

Агентство будет обеспечивать:

  • защиту персональных данных;
  • защиту прав субъектов персональных данных;
  • регистрацию держателей (обладателей) массива персональных данных;
  • ведение реестра держателей массивов персональных данных.

В администрации президента добавили, что кроме этих задач, у агентства будут и другие функции.

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