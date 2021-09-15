Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 14 сентября подписал указ о создании Государственного агентства по защите персональных данных.
Согласно указу, агентство будет работать при кабинете министров. В администрации главы страны отметили, что указ подписан для оптимизации системы управления и реализации закона «Об информации персонального характера».
Агентство будет обеспечивать:
- защиту персональных данных;
- защиту прав субъектов персональных данных;
- регистрацию держателей (обладателей) массива персональных данных;
- ведение реестра держателей массивов персональных данных.
В администрации президента добавили, что кроме этих задач, у агентства будут и другие функции.