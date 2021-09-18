Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности сообщил, что задержан мэр города Нарын Самарбек Болотбеков. Его подозревают в соучастии в мошенничестве в особо крупном размере.

Самарбек Болотбеков. Фото: АКИpress.

В ГКНБ отметили, что Болотбеков связан с делом экс-депутата парламента Руслана Чойбекова о присвоении обманным путем крупной суммы денег на парламентских выборах, прошедших в 2020 году. Мэр водворен в СИЗО ГКНБ.

По данным спецслужбы, Чойбеков присвоил $300 тысяч заявителя, которые тот отдал за депутатский мандат.

«Тем самым был причинен ущерб заявителю в особо крупном размере», — подчеркнули в ГКНБ. Однако имя заявителя не раскрывается.

Самарбек Болотбеков был избран мэром Нарына совсем недавно — 11 июня 2021 года. Ранее он занимал должность акима Свердловского района. На этом посту он пробыл с 2016 по 2019 год. До этого назначения занимал должность директора Департамента индивидуального жилищного строительства мэрии Бишкека.

Дело о присвоении $300 тысяч

Сотрудники ГКНБ 11 сентября задержали члена ЦИК Акылбека Эшимова по подозрению в мошенничестве.

По данным спецслужбы, Эшимов вместе с одним из лидеров партии «Кыргызстан» взял у одного из кандидатов $550 тысяч. В обмен на то, чтобы его имя включили в первую пятерку в списке этой же партии на парламентских выборах 2020 года.

«Не выполнив взятые на себя обязательства, член ЦИК и один из лидеров партии вернули $300 тысяч кандидату А.Д., а $250 тысяч присвоили себе», — отметили в ГКНБ.

Генпрокуратура уведомила Эшимова о подозрении в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». После этого его задержали и водворили в СИЗО ГКНБ на весь период следствия.

16 сентября стало известно о задержании экс-депутата парламента Руслана Чойбекова. Пресс-центр ГКНБ сообщил, что его также подозревают в мошенничестве в ходе избирательной кампании перед парламентскими выборами 2020 года. Чойбекова водворили в СИЗО ГКНБ.