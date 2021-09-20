Пресс-центр ГКНБ сообщил, что по факту мошенничества задержан экс-депутат Кубанычбек Нурматов.

По данным спецслужбы, по многочисленным фактам мошенничества в особо крупном размере начато досудебное производство в отношении Нурматова.

Кубанычбек Нурматов. Фото: Пресс-служба Жогорку Кенеша.

Сообщается, что в 2013 году в бытность аудитором Счетной палаты он «обманным путем» завладел недвижимостью на сумму более $500 тысяч.

Нурматов задержан 20 сентября по статье «Мошенничество». Его водворили в СИЗО ГКНБ.

Кто такой Нурматов?

Кубанычбек Нурматов был депутатом шестого созыва от партии «Кыргызстан». Он сдал свой мандат 29 августа 2021 года. До депутатства с 2012 по 2015 год он работал в Счетной палате.

Ранее, в мае 2015 года, против него было возбуждено уголовное дело по статьям «Подделка документов» и «Мошенничество». Его подозревали в поступлении в вуз по поддельным документам. Однако позже Генпрокуратура закрыла это дело.

Более того, по данным прессы, до прихода на должность аудитора Счетной палаты он дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и умышленное нанесение вреда здоровью.

В МВД и Генпрокуратуре тогда заявили, что у них нет информации о прошлых судимостях Нурматова.

Сам Кубанычбек Нурматов пояснил журналистам, что в 1996 году приехавший из России друг подарил ему охотничий нож, который был расценен как оружие, и по решению суда Нурматов заплатил штраф. Говоря о деле по факту нанесения телесных повреждений, он отметил, что судебного решения по нему нет.

Также Нурматов подробно рассказал, почему его подозревали в подделке документов.

«В 1982 году я поступил в училище. 1984 году ушел в армию и демобилизовался в 1986-м. Я продолжил учебу и закончил ее в 1987 году. Диплом исчез после ограбления. Потом при выдаче мне копии перепутали год выпуска и написали 1985 [год]. Сейчас поднимают все архивы. Вы, наверное, знаете, что у политиков есть оппоненты. Но сейчас, не зная конкретно, не могу кого-то обвинять. Но народ знает», — говорил тогда Нурматов.