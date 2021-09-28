Двадцать часов без перерыва на обед и отдых, холод или изнуряющая духота, стресс и еще раз стресс… Работа наблюдателя на выборах длится всего один день, но готовиться к ней приходится заранее: учить законы, сдавать тесты, ходить на онлайн лекции. Все это очень скучно, думали мы и не ожидали, что в очередной набор в наблюдатели «Клооп» запишутся более пяти тысяч человек. Рассказываем, что это за люди и что ими движет.

«Клооп» публикует серию материалов о том, что было не так с выборами в местные кенеши и референдумами по изменению Конституции.

В ноябре в Кыргызстане состоятся очередные выборы — страна проголосует за депутатов Жогорку Кенеша. «Клооп» снова будет наблюдать за процессом с командой подготовленных, проверенных наблюдателей.

На участках по всей стране будут наши люди. Вы тоже можете быть одним из них. Для работы понадобится лишь телефон, устойчивый мобильный интернет и немного свободного времени.

Весь процесс — и предварительное обучение, и сама работа — происходит онлайн.

Сначала мы расскажем вам, в чем именно заключается работа наблюдателя, познакомим с законодательством, научим фиксировать нарушения и обжаловать их. Затем, по результатам несложных тестов, мы отберем лучших и направим их на участки. Никуда ехать не нужно: наблюдать за выборами вы можете в своем селе или городе.

Совсем скоро мы объявим о новом наборе наблюдателей. Следите за нашими страничками в соцсетях.

За год команда наблюдателей «Клооп» выросла в 15 раз

За последний год в Кыргызстане четыре раза проводили выборы и два раза — референдум. Во всех этих кампаниях у «Клоопа» были свои наблюдатели. Мы много писали о нарушениях, которые они выявили, жалобах и судебных исках, которые мы по этим нарушениям подали. Но мы ни разу не рассказывали вам о том, кто эти люди.

За этот год наша команда выросла в 15 раз: если на выборах Жогорку кенеша в октябре 2020 года у нас работало всего 200 человек, то на выборах в местные кенеши у нас было чуть меньше 3000 наблюдателей.

Признаться, такой рост для нас был неожиданностью. Обычно в Кыргызстане наблюдателями становятся агитаторы партий — сторонники конкретной политической силы или кандидата, и работают они зачастую только ради денег. Но оказалось, в стране очень много интересующихся выборами неравнодушных людей, для которых важно быть независимыми и беспристрастными.

Больше всего наблюдателей — из Бишкека

Перед апрельскими выборами депутатов местных кенешей мы обучили более 5300 человек. После финальных тестов почти половина из них отсеялись. В итоге больше всего наблюдателей у нас было в Бишкеке — 974, а меньше всего в Таласской области — 126.

Возраст — не помеха

Средний возраст наших наблюдателей — 29 лет. Чаще всего мы получали заявки от молодежи: две трети были моложе 30 лет. Самому молодому наблюдателю было 17, самому старшему — 74 года.

Женщины беднее, но активнее

Во всех регионах женщин среди наблюдателей было примерно в два раза больше, чем мужчин.

Социологиня Адиля Темирканова объясняет это очень долгим ущемлением прав женщин в разных сферах. Теперь, по ее словам, женщины начали больше работать и проявлять гражданскую активность.

Слова социологини подтверждают и наши опросы: среди женщин-наблюдательниц почти половина не имеет постоянного места работы. Для сравнения, среди мужчин безработный каждый третий.

Уровень дохода у женщин тоже ниже: почти четверть опрошенных сказали, что их доход — от 3 до 10 тыс сомов в месяц. Лишь каждая двенадцатая получает больше 20 тыс сомов, среди мужчин такой уровень дохода имеет каждый пятый.

«Мужчины не поддерживают такой расклад, когда женщина зарабатывает больше, чем мужчина. Мы придерживаемся обычаев, когда женщина — последовательница своего мужа. Зачастую мужья не любят, когда женщина зарабатывает, больше чем муж. Задевается эго мужчины и они должны чувствовать себя комфортно, чтобы быть доминантом, авторитетом — возможно, это тоже одна из причин», — объясняет Темирканова.

Образование есть у всех

Кыргызстан занимает 70 место в мире по уровню образованности населения и второе — в Центральной Азии, уступая лишь соседнему Казахстану.

Среди наших наблюдателей 70% — с высшим образованием. Остальные либо отучились в колледжах, либо закончили школу.

Купили продукты и одежду

Но несмотря на высокий уровень образованности, Кыргызстан занимает 166 место среди 189 стран по уровню дохода на душу населения. По этому показателю мы близки к Южному Судану в Африке и Непалу в Азии.

43% наших наблюдателей потратили заработанные 5 тысяч сомов на продукты питания и 6% — на одежду. Половина участников опроса указали, что направили средства на другие нужды.

«Это по сути выживание, самые первые потребности — еда и одежда. Значит, им кроме основной работы приходится подрабатывать. Значит, нашей молодежи приходится выживать. Они не тратят деньги на тои и развлечения, а [тратят] на самые базовые потребности», — комментирует социологиня.

Не замужем, детей нет

Девять из десяти наших наблюдателей в возрасте от 20 до 30 лет не замужем и не женаты. Больше половины не имеют детей.

Почему они решили стать наблюдателями

Всего в нашем исследовании приняли участие 799 наблюдателей. Две трети из них ответили, что стали наблюдателями из-за своей гражданской позиции. И лишь 3% указали, что основным мотивом работы на выборах были деньги. Они также подчеркивали, что работа была «очень легкой».

Авторы: Айзирек Алмазбекова, Айгерим Казыбаева, Гульзар Маратбек кызы.