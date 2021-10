В Кыргызстане 9 октября на 94-м году жизни скончалась легендарная оперная певица, народная артистка Ирина Деркембаева. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента. «Ирина Григорьевна, посвятившая свою жизнь кыргызскому театру и опере, внесшая значительный вклад в сферу культуры и искусства, навсегда останется в памяти кыргызского народа, поклонников театра оперы и балета, современников, родственников и друзей. Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшей», — сообщили в администрации президента. Деркембаева — народная артистка Киргизской ССР и Бурятской АССР, кавалер ордена Данакер. В 1978 году получила степень доцента. Двукратная победительница Всесоюзного конкурса вокалистов и артистов балета Она родилась 25 декабря 1927 года в селе Ункурлик Иркутской области России. Сценическую карьеру начала в 1942 году в кордебалете Музыкально-драматического театра Улан-Удэ. В театре оперы и балета Деркембаева выступала с 1952 года после окончания музыкального училища при Московской консерватории им. П.И.Чайковского. В 1978 году получила степень доцента.

