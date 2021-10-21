Кыргызстанка Анара Мурзакулова выиграла суперфинал пятого сезона российского кулинарного шоу «Кондитер». Ей подарили 1 миллион рублей, золотой венчик и присвоили звание лучшего кондитера России.

В финале она приготовила торт, который назвала «Морская волна», высотой 102 см и весом более 13 кг. Начинка торта была необычной — соус васаби, который и покорил членов жюри.

«Просто бомба. Это в первый раз в жизни, когда я чувствую васаби в таком количестве, это кажется просто в самое сердце», — прокомментировал торт ведущий программы, кондитер Ренат Агзамов.

Анара Мурзакулова, торт и кондитер Ренат Агзамов.

Анаре Мурзакуловой 33 года. Она кондитер, которая более 10 лет живет в Москве.

На шоу «Кондитер» она попала, пройдя кастинг, на котором приготовила торт в виде девочки в национальном кыргызском костюме с комузом.

«В этом шоу я боялась опозориться, так как я представляла нашу страну, Кыргызстан. Я работаю кондитером более 16 лет, и не хотела опозориться в первую очередь перед мужем и родителями. Даже думала о подписчиках в Instagram, потому что они меня поддерживали. Я думала, как после всего этого не смогу победить? Поэтому были слезы во время эфира. Теперь я — миллионер», — сказала она в интервью журналистам.

Анара Мурзакулова.

Реалити-шоу «Кондитер» выходит на экраны с 2017 года. В нем один из самых известных кондитеров России, Ренат Агзамов, ищет талантливых кулинаров по всей стране

Главный приз шоу — 1 млн рублей и звание «Лучший кондитер России».

Показ пятого сезона реалити-шоу «Кондитер» стартовал 8 июня 2021 года.