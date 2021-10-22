Депутаты Нарынского городского кенеша выбрали действующего депутата и бизнесмена Арслана Сталбека уулу мэром города. Кандидатуру Сталбека уулу 22 октября поддержали 16 депутатов из 31. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-секретарь мэрии города Нарын Нурзада Мукашова.

По словам Мукашовой, кандидатуру на пост главы города Нарын выставили Сталбек уулу и Эмилбек Чымылдаков. Чымылдаков бывший депутат горкенеша и директор Нарынского муниципального предприятия по управлению муниципальным имуществом и коммунальным услугам.

«На заседании присутствовал 31 депутат. Коалиция большинства из двух кандидатов выбрала Сталбека уулу. Эмилбека Чымылдакова поддержали 14 депутатов. Один депутат проголосовал против обоих кандидатов» — сказала она.

Кто такой Арслан Сталбек уулу?

Арсланбек Сталбек уулу родился и вырос в городе Нарын, ему 31 год. В 2013 году новый мэр окончил Международный университет «Ала-Тоо» по специальности финансы и кредит, банковское дело.

В том же году Сталбек уулу начал работать KICB банке, в 2015 году стал кредитным экспертом в «Бакай банке». В 2016-2017 годы был назначен начальником кредитного отдела «Бакай банка». В 2017-2018 годы Сталбек уулу работал специалистом отдела аудита кредитных операций «Банка Азии».

В 2020 году он ушел из банковской сферы и стал главным инженером бетонного завода им.Муканбетова. С 2021 года работал заместителем директора строительной компании «М. Стард».

Однако, по данным сайта министерства юстиции, Сталбек уулу значится в качестве основателя строительной компании «М. Стард».

Задержание экс-мэра Болотбекова

Бывший мэр города Нарын Самарбек Болотбеков был задержан сотрудниками ГКНБ 18 сентября по подозрению в соучастии в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии ГКНБ Болотбеков связан с делом экс-депутата парламента Руслана Чойбекова о присвоении обманным путем крупной суммы денег на парламентских выборах, прошедших в 2020 году. Мэр водворен в СИЗО ГКНБ.

21 октября президент Садыр Жапаров подписал закон «О местной государственной администрации и местном самоуправлении». В нем говорится, что мэров и губернаторов республиканского и областного значения будет назначать президент. По новому закону местный житель не может быть акимом, мэром или главой айыл окмоту в своем городе.

Однако ЦИК назначила выборы мэра Нарына на 6 октября — тогда еще действовал старый закон о местном самоуправлении.