Чиновник рассказал, что они с президентом оба с Иссык-Кульской области.

«Я родился в городе Рыбачье [сейчас Балыкчы], потому что мои родители поехали туда после вуза и там работали. Но сами они родом из Нарынской области, Кочкорский район. А президент Жапаров — иссыккулец. Две разные области, поэтому мы точно однофамильцы. Жапаровых в Кыргызстане, как Петровых в России. Если бы мы были родственниками, может быть, это и не было бы плохо», — сказал он.

Однако, глава кабмина добавил, что «все кыргызы приходятся друг другу родственниками в шестом-седьмом колене».