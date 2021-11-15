Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев ответил на критику замглавы кабмина Эдиля Байсалова. Ранее Байсалов раскритиковал Текебаева за высказывания о заседаниях кабинета министров.

Байсалов тогда заявил, что президент собирает министров не один-два раза в неделю, а каждый день.

«Поэтому ваши предположительные советы президенту не нужны. Мы видели к какому состоянию привели страну ваши советы за последние десять лет. Вы доказали, что у вы не способны управлять страной. Поэтому у вас нет права открывать рот и давать советы другим людям. Все, хватит уже!» — сказал он.

Что ответил Текебаев?

Омурбек Текебаев на своей странице в фейсбук заявил, что не будет «опускаться до уровня Байсалова», но все же ответит на его критику. По его словам, замглавы кабмина «не *Кудаяр-хан», поэтому не может запретить людям высказываться.

*Кудаяр Хан — одиннадцатый правитель из узбекской династии мингов в Кокандском ханстве. За время своего 30-летнего правления родственники несколько раз сместили его с трона, но всякий раз он возвращал себе власть. Отмечается, что время его правления запомнилось смутами и конфликтом с бухарским эмиратом.

«Его слова очень важны и несут очень большую опасность. Это симптом того, что наше государство движется по пути произвола», — заявил Текебаев.

Политик также сказал, что в стране сейчас наблюдается тяжелая ситуация, а энергетический кризис «коснулся каждого дома». Однако в такой ситуации, по словам Текебаева, кабмин не проводит заседаний, как это предусматривает Конституция.

«В Основном законе указано, что глава государства руководит исполнительной властью и несет личную ответственность за ее работу, председательствует на заседаниях кабмина. Уважаемые Садыр Жапаров и Эдиль Байсалов, в законе “О кабинете министров” указано, что работа правительства должна быть открытой и прозрачной», — заявил Текебаев.

Политик продолжил, что по закону о заседаниях нужно оповещать народ, должна публиковаться повестка дня, а само обсуждение должно быть в открытом доступе.

«Аудио и видеозаписи должны быть полными, без сокращений. Кабмин должен опубликовать постановление, в котором отражено решение. В заседании должны участвовать не менее две трети членов кабмина и составить протокол. Постановление должно быть принято большинством голосов, и оно вступит в силу только со дня опубликования. Это требование закона», — сказал политик.

Кроме этого Текебаев напомнил, что поручение от президента в виде смс, в случае если нет времени, является неконституционным.

«Это кыргызы называют “бармак басты, көз кысты” (закрывать глаза на нарушения). Это приведет к коррупции, самоуправству и диктатуре. Нынешняя власть давала клятву, что будут вести работу в рамках Конституции», — добавил он.

По словам Текебаева, слова Байсалова можно расценивать как позицию президента.

«Высказывания Байсалова — это то, что хочет сказать президент. Если мы позволим продолжать этот произвол, мы придем к насилию. Мы должны обезопасить страну от диктатуры. Сегодня стало понятно, что опасения есть. Байсалов из-за своей молодости или неопытности показал, к чему идут власти», — заключил политик.

Споры Текебаева и Байсалова

Омурбек Текебаев и Эдиль Байсалов. Скриншот видео «Азаттыка».



Это уже не первая словесная перепалка Байсалова и Текебаева. В октябре зампред кабмина обвинил политика в партийной коррупции и в смерти «70 молодых ребят, поверивших в него» во время апрельской революции. Он заявил, что после формирования нового парламента кабмин будет работать только с теми, «кто будет поддерживать политику президента».

В ответ Текебаев заявил, что Байсалов просто переходит из рук в руки.

После этого, Жапаров заступился за Байсалова на своей пресс-конференции. Президент заявил, что Байсалов неправильно выразился и поддался эмоциям, говоря о работе кабмина с парламентом.

Эмоции Байсалова. Президент разъяснил, что именно имел ввиду замглавы его кабмина

Позже замглавы кабмина заступился за президента, когда общественность раскритиковала его за аренду частного самолета для полета в Глазго. Он заявил, что это не роскошь, а государственная необходимость.

«Это госнеобходимость».Как Эдиль Байсалов заступился за решение арендовать частный самолет для президента