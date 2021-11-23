В последнее время СМИ часто рассказывают о происшествиях с участием мигрантов: например, о нападении приезжих на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках, об изнасиловании и убийстве 67-летней пенсионерки в Бужанинове или массовой драке мигрантов в Коптеве (которой, как потом выяснилось, не было).

В конце сентября начальница Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на пресс-конференции заявила, что образ мигранта в России пытаются намеренно криминализировать. «Тут играют роль СМИ, которые финансируются из-за рубежа, которые признаны «иностранными агентами». <…> Я полагаю, что это выдуманные истории, чтобы, с одной стороны, криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует, а с другой стороны, породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам», — сказала Казакова.

Чтобы проверить высказывание начальницы Главного управления по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой, мы проанализировали содержание десяти популярных «прогосударственных» и «иноагентских» Telegram-каналов. Все они входят в список самых читаемых в категории «Новости и СМИ»: Mash, «Медуза-Live»*, «РИА Новости», «RT на русском», «Лента дня», «Телеканал Дождь»*, «Медиазона»*, «СОЛОВЬЕВ», Readovka, «Караульный».

Мы скачали все сообщения этих каналов с января 2020 года по ноябрь 2021-го и по ключевым словам «мигрант», «миграция», «приезжий», «житель ближнего зарубежья» отобрали записи, из которых оставили только те, где речь идет о преступлениях мигрантов.

Выяснилось, что СМИ-«иноагенты» — «Телеканал Дождь», «Медуза» и «Медиазона» — в своих новостных каналах пишут про преступления мигрантов мало. «Медуза» — максимум шесть сообщений в месяц, «Дождь» — четыре, «Медиазона» — вообще одно.

Зато у государственных медиа и провластных журналистов преступность мигрантов гораздо популярнее. Только за текущий месяц канал «RT на русском» опубликовал 30 новостей по теме, ведущий «России 1» Владимир Соловьев — 24, Telegram-канал «Караульный» — 43. При этом тема преступности среди мигрантов так часто не появлялась в новостях раньше, количество сообщений возросло с июля этого года. Лишь издание Readovka писало об этом практически каждый месяц в течение последних двух лет.

Каналы сообщают новости о мигрантах по-разному. Чтобы понять, какой образ мигранта создает СМИ, мы взяли вообще все посты за все время существования каналов и с помощью нейронной сети проанализировали, какие слова используются авторами для описания мигрантов. Нейросеть рассчитывала так называемую близость слов: чем выше коэффициент близости, тем чаще эти слова встречаются в одном контексте с «мигрантами» и «приезжими».

В итоге мы получили упорядоченный список слов — от более частых к менее. Из этого списка мы отобрали несколько самых «близких» слов, отбросив союзы, предлоги и местоимения.

Рекордсмен по количеству сообщений о преступлениях мигрантов за последний месяц — Telegram-канал «Караульный» — при упоминании мигрантов чаще всего использует слова «нелегальный», «задерживать», «произошел инцидент», «стрельба», «совершать преступление» и «массовая драка». Если взять все глаголы из контекстного окружения слова «приезжий», то на восьмом месте после часто употребляющихся «сбегать», «приезжать», «состоять», «выезжать» и других будет слово «изнасиловать».

А как же RT?

Еще более негативный образ мигранта получился у канала «RT на русском». СМИ часто использует слова «задерживать», «убийство», «подозреваемый», «нелегальный», «изнасилование», «нападать». Похожая ситуация со словом «приезжий»: «арестовывать», «обвинять», «нарушение», «избивать», «теракт».

При этом если посмотреть на контекстное окружение этих же слов у СМИ-«иноагентов», на которых МВД возложило ответственность за криминализацию образа мигранта в России, то получается совсем другая картина. Например, у «Дождя» ближайшие слова к «мигранту» это «человек», «гражданин», «митинг», «погибать», «конфликт», а к слову «приезжий» — «задерживать», «выборы», «летний», «заключенный», «виза».

«Медуза-Live» использует лексику, похожую на «RT на русском» и на «Дождь». Мигранты упоминаются вместе со словами «гражданин», «задерживать», «убийство», «нелегальный», «человек», а приезжие — вместе с «драка», «задерживать», «журналист», «убийство», «гражданин».

Если пойти от обратного и посмотреть, кто окажется ближе к негативным словам, например, к слову «драка», то у пяти анализируемых Telegram-каналов в первой пятерке окажется «мигрант» или его синоним (у остальных каналов слишком мало постов про драки, чтобы нейросеть корректно рассчитала коэффициент близости). Реже всех о мигрантах в контексте драки пишет «Дождь», чаще всех — «RT на русском» и «Медуза-Live».

Похожая ситуация со словом «изнасилование»: у четырех каналов слово «мигрант» или его контекстный синоним занимает по близости первое место. У «Ленты дня» в первой пятерке не только «мигрант», но и «приезжий», а у Readovka — «таджик» и «гастарбайтер». А вот у «Дождя» слова «мигрант» в первой пятерке нет вообще. (Для анализа остальных каналов опять не хватило материала.)

Из-за того что СМИ часто упоминают мигрантов в контексте убийств, драк и изнасилований, возникает впечатление, что именно мигранты лидируют по количеству преступлений и что они опаснее, чем россияне. Мы решили проверить на данных, заслуживают ли мигранты такой оценки.

Миф 1. Мигранты — преступники

Ежегодно в России встают на учет 10–15 миллионов иностранцев, 80% из которых — граждане стран СНГ. Как показывают данные Генпрокуратуры, в целом они примерно в два раза безопаснее россиян: из тысячи мигрантов преступления совершают два-три человека, а из тысячи россиян — примерно шесть. В сентябре 2021 года уровень преступности среди выходцев из стран СНГ немного вырос, но по-прежнему остается ниже российского.

Для россиянина другой россиянин действительно более опасен, чем мигрант, объясняет ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете Кирилл Титаев. По его словам, мигранты больше опасаются правоохранительных органов — как правило, они приезжают в Россию на заработки, тогда как основную массу преступлений в нашей стране совершают безработные.

«Мы знаем, что типовой российский преступник — безработный, причем на самом деле, а не просто по документам. Мигранты, наоборот, довольно интенсивно работают, потому что оставаться безработными и находиться в России для них просто технически невозможно — им будет нечего есть. Соответственно, среди мигрантов будет меньше людей с одним из важнейших предикторов на совершение преступления — безработицей», — говорит эксперт.

Несмотря на общий низкий уровень иностранной преступности, есть регионы, где мигранты совершают больше преступлений, чем россияне.

Как правило, это крупные города (Москва, Санкт-Петербург) и приграничные области (Оренбургская, Ростовская, Смоленская). Например, в Москве на тысячу иностранцев приходится 2,1 преступника — это в 1,3 раза выше, чем у россиян (в Москве преступность ниже, чем по России в целом). А в Севастополе среди приезжих выявляют в четыре раза больше правонарушителей. В этих субъектах повышенная концентрация мигрантов, поэтому правоохранительные органы обращают на них более пристальное внимание, объясняет Титаев.

Часть преступлений, совершаемых мигрантами, может оставаться в тени — в основном те, которые мигранты совершают друг против друга: приезжие часто не хотят идти в полицию, чтобы не привлекать внимание силовиков.

Миф 2. Мигранты — насильники

Чаще всего выходцы из стран СНГ совершают преступления, не связанные с угрозой жизни и здоровью. Треть из них попадают на скамью подсудимых за подделку документов и незаконное пересечение границы — специфические правонарушения, свойственные именно мигрантам, объясняет Кирилл Титаев.

«Подавляющее большинство поддельных документов в России — это документы миграционного и регистрационного учета, которые нужны только мигрантам. Понятно, что большинству россиян совершать эти преступления нет смысла, поэтому мигрантов чаще судят по этой статье», — говорит эксперт.

Еще треть мигрантов осудили за кражу и наркотические преступления, среди россиян по этим статьям было осуждено 38% преступников. Помимо этого среди «любимых» преступлений у россиян — вождение в пьяном виде и неуплата алиментов, за это судят практически каждого пятого жителя нашей страны. Среди мигрантов таких только 5%.

СМИ со ссылкой на представителей МВД нередко пишут, что мигранты совершают большинство изнасилований в России. «Власти больше не могут закрывать глаза на преступления мигрантов против русских. По статистике, больше всего грабежей, разбойных нападений и изнасилований совершают приезжие», — говорится в заметке телеканала «Царьград» с громким заголовком «Мы для них мясо — 70% насильников приехали из Узбекистана: кто защитит русских женщин».

На самом деле это не так: за последние четыре с половиной года за преступления против половой неприкосновенности было осуждено чуть больше 30 тысяч человек, 94% из которых — россияне, а 5% — мигранты из СНГ.

Примерно так же дела обстоят со статьями об убийстве, побоях и причинении вреда здоровью (более 90% осужденных по ним — россияне). Однако когда такие преступления совершают приезжие, они вызывают гораздо больший резонанс и приводят к ужесточению мер даже в отношении тех мигрантов, которые непричастны к преступлению.

Так произошло в сентября 2021 года, когда в подмосковном селе Бужаниново изнасиловали и убили пенсионерку. В этом заподозрили двух выходцев из Таджикистана. Их арестовали, а власти по требованию местных жителей выселили из общежития всех мигрантов — более ста человек, которые работали на местном заводе по производству пластиковых окон — несмотря на то, что подозреваемые не имели отношения ни к общежитию, ни к заводу.