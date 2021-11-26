Дениз Бекишев сообщил «Азаттыку», что его брата, кандидата в депутаты от Партии зеленых Бекназара Купешова, задержал ГКНБ.

«Вышла информация о задержании 15 человек, он был в их числе. Он состоял в [партии] «Эл ынтымагы». Его задержали у себя дома в «Тунгуче». Он обычный человек, таксует, даже своего дома нет, снимает квартиру. Не бизнесмен. Он писал свои мнения у себя в «Фейсбуке», мол, власть не обращает внимания на народ, половина населения находится в миграции», — сказал Бекишев.

Бекишев не согласен с тем, что его брат связан с попыткой захвата власти.

Ранее пресс-служба ГКНБ заявила, что сотрудники спецслужб задержали 15 членов группировки, которая планировала захватить власть после парламентских выборов.

Спецслужба настаивает, что задержанные набрали около тысячи человек для организации массовых протестов, а при обыске у подозреваемых нашли оружие, наркотики и документы, «подтверждающие подготовку к преступлению».