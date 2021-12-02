Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов 1 декабря в эфире передачи «Азаттыка» «Эксперттер талдайт» прокомментировал нападение на лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Он отметил, что это факт взял под личный контроль президент и он уже расследуется.

«Это [нападение] никому не нужно было. Это похоже на политическую провокацию […] Как будто специально делают, чтобы обострить ситуацию, дать импульс недовольным гражданам. Но виновные будут найдены, дайте время, сотрудники работают», — сказал секретарь Совбеза.

После нападения на Текебаева пресс-секретарь президента сообщил, что Садыр Жапаров в курсе произошедшего.

По его словам, президент поручил МВД изучить все обстоятельства нападения на Текебаева, найти нападавших и «принять соответствующие меры».

«Также в произошедшем нельзя исключать, что определенные силы пытаются использовать это в своих целях. Отмечаем, что каждый человек, независимо от своего статуса и положения, имеет право требовать от правоохранительных органов защиту своих нарушенных прав и свобод. МВД в свою очередь обязано осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности в обществе и государстве», — говорится в его сообщении.

В ночь на 2 декабря ГУВД Бишкека сообщило, что по факту нападения на Текебаева был задержан один из подозреваемых — за грабеж.

Нападение на Текебаева

Днём 1 декабря возле Park Hotel в Бишкеке около 70 неизвестных мужчин напали на Омурбека Текебаева. По словам политика, они прибыли на специальных маршрутках, были в масках и пытались его увести «на разговор».

Текебаев уверен в том, что нападение было «политическим» и назвал это «началом политического террора». По его мнению, власть начала так запугивать своих оппонентов, не согласных с ней.

После нападения кандидаты в депутаты от партии «Ата Мекен» вышли на митинг к зданию ГКНБ. Там они потребовали от правоохранителей найти нападавших в ближайшее время.

В МВД же сообщили, что «раскрытие данного преступления взято под личный контроль руководства МВД».

В ГУВД Бишкека же сообщили, что по этому факту начато досудебное производство по статье «Грабеж группой лиц или группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». То есть нападение группы лиц на Текебаева в милиции квалифицировали как грабеж.

В ГУВД добавили, что для определения тяжести телесных повреждений назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«По результатам экспертизы будет решаться вопрос о дополнительной квалификации совершенного деяния по соответствующим статьям УК КР», — отметили в милиции.

После это в ночь с 1 на 2 декабря в столичной милиции сообщили, что задержали 23-летнего мужчину по факту совершения грабежа. В ГУВД добавили, что задержанный добровольно выдал мобильный телефон принадлежащий Текебаеву и его водворили в ИВС.

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