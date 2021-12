Министерство сельского хозяйства рассматривает возможность выращивания в стране технической конопли, которую будут использовать на производстве. Об этом 9 декабря на заседании парламента сообщил директор Департамента пастбищ и племенного животноводства Жаныбек Керималиев отвечая на вопрос депутата Акыла Кемелова. Кемелов задав вопрос Керималиеву отметил, что у конопли нет наркотического действия, если она не является дикой. «Фермеры могли бы выращивать ее вместо картофеля или других культур, которые требуют большего труда, и получать больше выгоды», — отметил депутат. Директор Департамента пастбищ сообщил, что вопрос выращивания технической конопли поднимался еще в 2020 году. Он добавил, что ведомство уже собрало рабочую группу по этому вопросу, куда вошли представители МВД и Служба по борьбе с наркотиками. Он отметил, что этот вопрос остается пока не решенным. Керималиев добавил, что из технической конопли обычно шьют одежду и изготавливают лекарства. Сейчас согласно статье 25 закона «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» посев и выращивание конопли и других наркотикосодержащих растений на территории Кыргызстаны запрещены.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!