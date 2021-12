В Тюменской области мигрантам в 2022 году запретили работать в системе общественного транспорта. Такое постановление 16 декабря подписал губернатор Александр Моор. Строительная академия в Тюмени. Фото: Wikimedia В нем говорится, что в следующем году компаниям нельзя нанимать иностранцев, работающих по патентам. Им дали срок до 1 марта на то, чтобы они привели штат сотрудников в соответствие с постановлением. Так, иностранцам в Тюменской области нельзя будет работать в такси, перевозить людей и грузы. Антимигрантская политика российских властей приводит к установлению всё новых ограничений для иностранцев. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, чтобы стройкомпании меньше привлекали мигрантов в строительстве домов. «Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — сказал мэр Москвы. Читать еще: Мне бы славян. «Новая газета» о предвыборной войне России против мигрантов

