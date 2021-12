В Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) отреагировали на информацию о том, что со свергнутого президента Аскара Акаева, который проходит по делу «Кумтора», сняты все обвинения, а уголовное дело прекратили. В ГКНБ сообщили, что расследование уголовного дела в отношении Акаева продолжается и обвинения не сняты. Аскар Акаев Что случилось? 20 декабря соратник Акаева Бекболот Талгарбеков сообщил СМИ, что с Акаева сняты все обвинения, и теперь он может спокойно посещать Кыргызстан. «Его допросы полностью закончены. В ходе допросов выяснилось, что у него в [канадской компании] Centerra нет ни одной акции, и что он не брал ни единого цента. Теперь дорога для Акаева открыта. Он сейчас очень много работает, даже получил престижную Ломоносовскую премию. Если активную работу закончит, то конечно, вернется в Кыргызстан», — рассказал Талгарбеков. Кроме того, и сам Акаев в интервью российскому изданию «Московский Комсомолец» 20 декабря рассказал, что к нему больше нет никаких претензий на родине и все дела против него закрыты. «Теперь я, как и любой другой гражданин Киргизии [Кыргызстана], могу приехать туда в любой момент», — заявил он. По его словам, по делу Кумтора он проходил в качестве свидетеля и как обвиняемый тоже. «Большинство вопросов, которые мне задавали в Бишкеке, касались именно этого дела. Ведь я больше всех знаю об этом предприятии, именно я в начале 1990-х годов нашел инвестора», — сказал Акаев. Однако, его адвокат Айбек Самарбеков сообщил журналистам, что дело в отношении Акаева не приостанавливали, но у следствия действительно на сегодняшний день нет вопросов к бывшему президенту. Что говорит ГКНБ? В ГКНБ отметили, что эти «заявления лиц, не имеющих отношения к проводимому расследованию, […] умышленно вводят общественность в заблуждение ради банального само пиара». «Более того, Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по эпизодам заключения Генерального соглашения с компанией “Камеко” в 1992 году и реструктуризации проекта “Кумтор” в 2003 году», — сообщили в Госкомитете. В ГКНБ подчеркнули, что Акаев полностью признал вину по этим преступлениям и «активно сотрудничает со следствием». «Выезд [Аскара Акаева] за пределы страны предварительно согласовывается со следователем, как и его прибытие в Бишкек», — отметили в спецслужбе. В ГКНБ подчеркнули, что расследование по уголовному дело в период реализации проекта «Кумтор» продолжается. Акаев в деле «Кумтора» В августе этого года ГКНБ представил предварительные итоги расследования по проекту «Кумтор». В нём говорилось, что следствие собрало доказательства и «пришло к обоснованным выводам о масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами “Камеко” и Centerra Gold Inc.» при заключении соглашений, различных дополнений и изменений, связанных с работой рудника Кумтор. Тогда в ГКНБ сообщили, что Акаева заочно осудили по нескольким эпизодам этого дела: за заключения Генерального соглашения с канадской «Камеко» и внесение в него изменений, а также за реструктуризацию проекта «Кумтор» с компанией «Камеко» в 2003 году. Борис Бирштейн и Аскар Акаев. Фото: kaktus.media *«Камеко» получила право на разработку рудника при посредничестве «Сиабеко», которую возглавлял бизнесмен Борис Бирштейн, в 1992 году. Позже бизнесмена в своей статье «Роковое золото Кыргызстана» политик Осмонакун Ибраимов назовёт «аферистом международного масштаба». Реструктуризация 2003 года привела к тому, что доля Кыргызстана в проекте уменьшилась. Если раньше Кыргызстан владел более 66% в проекте «Кумтор», то после реструктуризации проекта её доля снизилась в два раза. В 2003 году «Камеко» предложила создать Centerra, передать ей «Кумтор Голд Компани» и все активы компании, а затем поделить долю. Правительство Кыргызстана согласилось. В итоге после реструктуризации республика в лице «Кыргызалтына» получила в Centerra долю в 33%, а «Камеко» — 67%. Позже госкомиссия по «Кумтору» 2013 года назовёт это соглашение «самым невыгодным» и отметят, что, подписав его, «кыргызская сторона существенно ограничила свои права по управлению проектом “Кумтор”». Читать по теме: «Масштабная коррупция на протяжении всего сотрудничества». ГКНБ представил предварительные итоги расследования по «Кумтору» Приезд и отъезд Акаева Первый свергнутый президент Кыргызстана Аскара Акаев прилетел в Бишкек 14 декабря. Об этом сообщили СМИ ссылаясь на его окружение. На следующий день его допросили в ГКНБ по делу «Кумтора». По словам Бекболота Талгарбекова, 19 декабря бывший президент улетел обратно в Россию, где проживает уже 16 лет. Аскар Акаев. Аскар Акаев бежал из страны в 2005 году в результате «тюльпановой революции». Он правил страной более 15 лет. Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными. Это уже второй визит Акаева в Кыргызстан — в августе 2021 года он также приезжал в Кыргызстан и его допросили по делу «Кумтора». Тогда в Генпрокуратуре отмечали, что Акаев «активно сотрудничает со следствием» по этому делу.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!