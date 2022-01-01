Уходящий 2021 год был не только богат на события, но и на высказывания разных политиков и чиновников разных мастей. Чего они только не говорили — самые яркие жемчужины мысли, например, про кыргызских Петров Первых и птенцов их гнезда нам пришлось отбросить сразу, потому что слишком ярки воспоминания об этом.

«Клооп» подготовил тест, чтобы проверить, сколько цитат политиков вам запомнились.

«Кыргызстан останется демократическим государством»
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«Чтобы решить вопрос с поставкой товаров из Китая, мы должны обратиться к Раимбеку Матраимову и воспользоваться его опытом»
«Чтобы решить вопрос с поставкой товаров из Китая, мы должны обратиться к Раимбеку Матраимову и воспользоваться его опытом»
Правильно! Неправильно!
«Никакого энергокризиса в Кыргызстане нет»
Правильно! Неправильно!
«Даст Бог, веерных отключений не будет»
Правильно! Неправильно!
«Единственный человек, который сейчас определяет дозу иссык-кульского корня — это президент»
Правильно! Неправильно!
«На Текебаева не нападали, а он поругался с кем-то […] Текебаев с кем-то подрался»
«На Текебаева не нападали, а он поругался с кем-то […] Текебаев с кем-то подрался» омурбек текебаев после нападения. фото: азаттык
Правильно! Неправильно!
«Власти не вмешивались в избирательный процесс»
Правильно! Неправильно!
«У кыргызов ходить на той — это принято»
Правильно! Неправильно!
«Не беспокойтесь, все будет хорошо, нужно время»
Правильно! Неправильно!
«Мы не будем бегать за каждым депутатом, будем работать с 45 или 50 депутатами»
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