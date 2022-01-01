Уходящий 2021 год был не только богат на события, но и на высказывания разных политиков и чиновников разных мастей. Чего они только не говорили — самые яркие жемчужины мысли, например, про кыргызских Петров Первых и птенцов их гнезда нам пришлось отбросить сразу, потому что слишком ярки воспоминания об этом.

«Клооп» подготовил тест, чтобы проверить, сколько цитат политиков вам запомнились.