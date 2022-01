Уходящий 2021 год был не только богат на события, но и на высказывания разных политиков и чиновников разных мастей. Чего они только не говорили — самые яркие жемчужины мысли, например, про кыргызских Петров Первых и птенцов их гнезда нам пришлось отбросить сразу, потому что слишком ярки воспоминания об этом. «Клооп» подготовил тест, чтобы проверить, сколько цитат политиков вам запомнились. «Кыргызстан останется демократическим государством» президент Садыр Жапаров депутат Искендер Матраимов замглавы кабмина Эдиль Байсалов Правильно! Неправильно! «Чтобы решить вопрос с поставкой товаров из Китая, мы должны обратиться к Раимбеку Матраимову и воспользоваться его опытом» депутат Асылбек Жээнбеков депутат Мейкинбек Абдалиев глава ГКНБ Камчыбек Ташиев Правильно! Неправильно! «Никакого энергокризиса в Кыргызстане нет» пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев глава кабмина Акылбек Жапаров глава минэнерго Доскул Бекмурзаев Правильно! Неправильно! «Даст Бог, веерных отключений не будет» депутат Бактыбек Турусбеков замглавы минэнерго Таалайбек Ибраев глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев Правильно! Неправильно! «Единственный человек, который сейчас определяет дозу иссык-кульского корня — это президент» президент Садыр Жапаров глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев генпрокурор Курманкул Зулушев Правильно! Неправильно! «На Текебаева не нападали, а он поругался с кем-то […] Текебаев с кем-то подрался» омурбек текебаев после нападения. фото: азаттык глава ГКНБ Камчыбек Ташиев глава кабинета министров Акылбек Жапаров кандидат в депутаты Тилек Токтогазиев Правильно! Неправильно! «Власти не вмешивались в избирательный процесс» глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова замглавы кабмина Эдиль Байсалов президент Садыр Жапаров Правильно! Неправильно! «У кыргызов ходить на той — это принято» депутат Асылбек Жээнбеков внешний управляющий «Кумтор» Тенгиз Болтурук глава ГКНБ Камчыбек Ташиев Правильно! Неправильно! «Не беспокойтесь, все будет хорошо, нужно время» глава кабмина Акылбек Жапаров политик Омурбек Текебаев президент Садыр Жапаров Правильно! Неправильно! «Мы не будем бегать за каждым депутатом, будем работать с 45 или 50 депутатами» экс-спикер Дастан Джумабеков замглавы кабмина Эдиль Байсалов глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова Правильно! Неправильно! Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> «Даст Бог» и «сам подрался». Тест-цитатник кыргызских политиков Я набрал %%score%% из %%total%% правильных Поделитесь своими результатами : Facebook Facebook Байсалов: Садыр Жапаров — Петр I, а мы его птенцы Садыр Жапаров: «Кумтор» принадлежит Кыргызстану, а Текебаев выжил из ума или завидует

