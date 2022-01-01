Центральная избирательная комиссия 31 декабря вручила Акбокону Таштанбекову удостоверение и нагрудный знак депутата Жогорку Кенеша. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Акбокон Таштанбеков с удостоверение депутата. Фото: ЦИК

Он был избран в парламент по Иссык-Атинскому избирательному округу №30.

Остальным депутатам вручили их удостоверения и нагрудные значки 29 декабря на первом заседании седьмого созыва. Они тогда принесли присягу, выбрали спикера и отправились на новогодние каникулы.

Ранее в ЦИК пояснили «Клоопу», что Таштанбеков будет считаться избранным депутатом до тех пор, пока не пройдет судебное заседание и не будет избрана его мера пресечения.

«Судебное заседание пока не состоялось, а значит Таштанбеков считается избранным депутатом. Мы действуем согласно закону. Если суд вынесет ему обвинительное решение, то мы лишим его мандата», — заявили в ЦИК.

Таштанбекова задержали 6 декабря и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Его подозревают в «возбуждении межнациональной и межрегиональной розни». Комитет начал досудебное производство в его отношении.

Акбокон Таштанбеков — лидер «Политической партии Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов». Оно считается одним из старейших политобъединений страны.

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