Центральная избирательная комиссия 31 декабря вручила Акбокону Таштанбекову удостоверение и нагрудный знак депутата Жогорку Кенеша. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК. Акбокон Таштанбеков с удостоверение депутата. Фото: ЦИК Он был избран в парламент по Иссык-Атинскому избирательному округу №30. Остальным депутатам вручили их удостоверения и нагрудные значки 29 декабря на первом заседании седьмого созыва. Они тогда принесли присягу, выбрали спикера и отправились на новогодние каникулы. Ранее в ЦИК пояснили «Клоопу», что Таштанбеков будет считаться избранным депутатом до тех пор, пока не пройдет судебное заседание и не будет избрана его мера пресечения. «Судебное заседание пока не состоялось, а значит Таштанбеков считается избранным депутатом. Мы действуем согласно закону. Если суд вынесет ему обвинительное решение, то мы лишим его мандата», — заявили в ЦИК. Таштанбекова задержали 6 декабря и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Его подозревают в «возбуждении межнациональной и межрегиональной розни». Комитет начал досудебное производство в его отношении. Акбокон Таштанбеков — лидер «Политической партии Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов». Оно считается одним из старейших политобъединений страны.

