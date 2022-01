Победитель десятого сезона российского проекта «Голос» Александр Волкодав вернулся в Кыргызстан. Волкодава в аэропорту «Манас» встретили его близкие, журналисты и представители минкультуры. В руках они держали букеты для победителя и плакаты с надписью: «Ты гордость страны!» Волкодав заявил, что планирует жить на две страны — периодически бывать и в России, и в Кыргызстане. Он отметил, что скоро в России начнутся концерты, и он должен будет бывать там чаще. «Дело не в переезде, наверное, а в концертной деятельности, то есть, это напрямую связано с контрактом и концертами. Большую часть своего времени я, наверное, буду проводить в Москве, но родина все равно — родина. Я буду постоянно прилетать сюда. Но, в любом случае, буду на две страны», — сообщил Волкодав. Волкодав рассказал, что приехал напитаться энергетикой Кыргызстана, побывать на родном Иссык-Куле, а также повидаться с близкими и друзьями. «Так приятно, что вы выбрали время, чтобы встретить меня. Я скучал по Бишкеку. Рад снова оказаться здесь. Не ожидал такого бурного и теплого приема. Даже комок в горле от гордости. Всем спасибо за то, что болели за меня. Наверное, была общая мечта в первый раз за десять лет выиграть шоу “Голос”», — сказал Волкодав. Победа Александра Волкодава 25 декабря кыргызстанец Александр Волкодав стал финалистам российского песенного шоу «Голос». До полуфинала Волкодав спел песни Supergirl, The Sound Of Silence и «Полонез». В полуфинале он спел песню «Черный ворон». По итогам зрительского голосования из восьми полуфиналистов были выбраны только четыре. Александр Волкодав;

Алишер Каримов;

Элина Пан;

Ернар Садирбаев. В начале финального концерта каждый артист должен был выступить со своим наставником. Наставницей Александра Волкодава была певица Пелагея. Он вместе с ней исполнил популярную песню Arcade нидерландского певца Дункана Лоуренса. Затем Волкодав спел песню «Казачья» Сергея Трофимова. А в последнем этапе исполнил произведение «Луч солнца золотого». В итоге Волкодав стал победителем десятого сезона российского шоу «Голос». Певец ранее написал песню и выпустил клип про Бишкек на русском и кыргызском языках. Волкодав не первый финалист «Голоса» из Кыргызстана. В пятом сезоне финалистом стал Кайрат Примбердиев, заняв в итоге третье место.

