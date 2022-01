В Генпрокуратуре Казахстана 15 января сообщили число погибших во время протестов граждан. «Во время чрезвычайного положения в морги были доставлены 225 погибших. Часть из них — это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах. В числе погибших 19 полицейских и военных. К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане», — заявил начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана Серик Шалабаев. Шалабаев заявил, что силовики стреляли только по террористам и только после начала антитеррористической операции. Однако он не назвал числа погибших в антитеррористической операции или числа погибших от “актов терроризма”. «Данные предварительные и могут уточняться и изменяться», — добавил он. Кроме этого, пострадали еще 4 353 человека, их них 3 393 — сотрудники силовых структур. По информации Генпрокуратуры и минздрава Казахстана, 265 человек продолжают лечение в больницах, 67 человек находятся в реанимациях. Протесты в Алматы. Фото: Vlast.kz В результате возбуждены 546 уголовных дел, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам, 15 — по убийствам. В ИВС водворено 672 подозреваемых, 446 взяты под стражу с санкции суда, освобождено порядка 100 человек. Также, по словам Шалабаева, в прокуратуру поступило 32 жалобы о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных — они проверяются. Погибшие кыргызстанцы Во время протестов в Казахстане погибли два кыргызстанца. Одного из них, тренера Азиза Мусаева, похоронили в Алматы. 32-летний Азиз Мусаев работал в Алматы фитнес-тренером и погиб 7 января. В МИД сообщали, что казахские правоохранительные органы проводят следствие по факту смерти кыргызстанца. Азиз Мусаев. Имя второго погибшего кыргызстанца не сообщалось, но по словам генконсула Кыргызстана в Алматы Назарали Арипова, родственники опознали тело. В МИД сказали, что они работают над отправкой его тела на родину. Протесты в Казахстане Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения с силовиками в некоторых городах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами. На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами», которые прошли обучение за рубежом. Он начал антитеррористическую операцию и приказал открыть огонь по протестующим. Однако жертвами январских событий, по официальным данным, также стали двое детей, трое получили ранения. 9 января уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин сообщила, что в Алматы в результате обстрела автомобиля погибла четырехлетняя девочка. Еще одна находившаяся в машине девочка, ученица 9-го класса, находится в реанимации. Также днем 7 января из огнестрельного оружия была ранена восьмилетняя девочка. По словам Саин, в больнице Алматы с тяжелыми ранениями также находится 15-летний подросток. Был ранен и госпитализирован и его отец. Оба, по её словам, ехали на машине, когда их автомобиль расстреляли. Ранее детский омбудсмен писала о погибшем от пулевого ранения 11-летнем ребенке.

