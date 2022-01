Президент Садыр Жапаров подписал новый Налоговый кодекс. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-служба президента. Налоговый кодекс приняли в парламенте ещё 22 декабря 2021 года и он должен был вступить в силу с 1 января 2022 после подписания документа президентом. Однако Жапаров его подписал только сегодня 18 января. До этого момента никакой информации о том, что его подпишут или вернут на доработку не было. Новый налоговый кодекс Проект нового Налогового кодекса не раз подвергался критике со стороны некоторых депутатов парламента и юристов. Они сообщали, что сам документ «очень сырой», а также имеет недоработки и несоответствия. «[…]В законопроекте мы видим серьезные риски, в том числе связанные с увеличением налогового бремени для ряда сфер деятельности, усилением полномочий налоговой службы и другими факторами. К примеру, это может привести к подорожанию услуг интернета и связи, которые особенно важны в условиях пандемии и удаленной работы», — считает директор Международного делового совета Аскар Сыдыков. Депутат Дастан Бекешев же говорил, что по новому кодексу Налоговая служба «превратится в правоохранительный орган», и кыргызстанцам нужно быть «готовыми к сюрпризам» в январе. «Вступает в силу новый Налоговый кодекс, с помощью которого налоговая служба превратится в правоохранительный орган, и теперь она сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Помимо этого, налоговая служба сможет потребовать через пограничную службу ограничения на выезд гражданина или иностранца, задолжавшего налоговой от 100 тысяч сомов», — заявил нардеп. Митинг против ККМ Бизнес-сообщество и рядовые граждане опасаются нового Налогового кодекса и высказывают недовольство, в том числе и короткими сроками, в течение которых проводилось обсуждение и принятие данного документа. Они не раз выходили на митинги и просили президента не подписывать новый кодекс. Они говорят, что теперь их обязывают устанавливать контрольно-кассовые машины (ККМ) из-за новых поправок в налоговый кодекс. По словам торговцев, ККМ на смартфонах работает со сбоями. Предприниматели Токмока отмечают, что на рынках часто отключают электричество, а если они упустят хоть одного клиента без чека, их ожидает штраф. Некоторые торговцы говорят, что их уже начали штрафовать. «В первый раз нас оштрафуют на 23 тысяч сомов, во второй — на 65 тысяч сомов. У нас не хватит возможности и сил оплатить их. И покупать эти аппараты мы сейчас не готовы. Тем более сейчас интернет-системы на базарах нет, это требует дополнительных трат. Из-за многих таких факторов считаем, что мы еще не готовы. Поэтому мы обращаемся к членам правительства, которые выступают за ККМ-онлайн: дайте нам хотя бы год, чтобы мы, как и раньше, работали и платили по патенту», — говорят они. Однако в Госналоговой службе ещё в декабре 2021 года бизнесменов убеждали, что требование о применении ККМ никак не связано с новым Налоговым кодексом. Отмечалось, что они были установлены ещё много лет назад. И постановлением правительства утверждался график перехода на ККМ нового образца. Документом предусматривалось, что с 1 июля 2021 года почти все точки обслуживания и торговые точки площадью свыше 20 квадратов должны были уже использовать контрольно-кассовые аппараты. 6 декабря президент Садыр Жапаров подписал указ «О поддержке субъектов малого предпринимательства, создании благоприятного налогового климата». Этот указ освободил от уплаты налогов предпринимателей с годовым оборотом до 8 млн сомов. Однако, они, согласно указу, обязаны использовать онлайн-ККМ. Об этом ранее говорил и министр экономики Данияр Амангелдиев. «Если новый Налоговой кодекс вступит в силу, продавцы рынков будут освобождены от налогов. Единственное, что они должны делать, — использовать чеки, пробивать ККМ. Они налогов платить не будут. Малый и средний бизнес будет полностью защищен. Нужно из тени вывести серую часть. Если оборот будет превышать 8 млн, тогда они будут работать в другом режиме», — сказал он. О том, что еще предлагается в новом Налоговом кодексе, можно прочитать здесь: Поправки в Налоговой кодекс: Власти хотят взимать со служб такси по 2% за каждый заказ В Налоговый кодекс предлагают поправки, позволяющие раскрыть банковскую тайну без решения суда В Кыргызстане планируют учредить налоговые суды Зачем вообще Кыргызстану новый Налоговый Кодекс? По мнению инициаторов, его цель — адаптация налогового законодательства к «современным экономическим условиям».Также минэкономфин обещает борьбу с теневой экономикой, равные условия для всех предпринимателей и «совершенствование цифровизации налоговых процедур». Первый раз будущую новую редакцию Налогового кодекса в кабмине обсуждали в конце июля этого года. На совещании 22 июля госорганы и бизнес-сообщество рассмотрели «предварительные итоги работы по устранению пробелов налогового законодательства, оптимизацию налоговых проверок и совершенствование спецналоговых режимов». Также пресс-служба минэкономфина сообщала, что по итогам выездного заседания был подготовлен «предварительный проект новой редакции». Но его текст опубликовали для общественного обсуждения только 3 сентября. Также в ведомстве считают, что проект поможет дальнейшей «цифровизации налоговых процедур», и обеспечит «создание равных условий для предпринимателей и сокращение теневой экономики».

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!