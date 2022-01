Президент Садыр Жапаров подписал поправки в закон «О географических названиях в Кыргызстане». Об этом сообщила пресс-служба главы государства 21 января. Этот закон позволяет называть сёла, административно-территориальные единицы и органы местного самоуправления именами людей. Кто к ним относится: те, кто непосредственно принимал участие в открытии, изучении, освоении или основании географических объектов;

выдающиеся государственные и общественные деятели, ученые, представители культуры и исторических личностей, имеющие заслуги перед государством. «[Также закон принят] в целях возвращения отдельным объектам утраченных, но широко известных в прошлом и настоящем географических наименований», — говорится в сообщении. Этот законопроект инициировали ещё в 2016 году депутаты 6 созыва парламента Мирлан Бакиров, Кубанычбек Нурматов и Эмиль Токтошев. Законопроект приняли в третьем чтении спустя 5 лет — 22 декабря 2021 года. В справке-обосновании отмечалось, что все расходы, связанные с наименованием и переименованием географических объектов, будут производиться за счет бюджета местного самоуправления. «В связи с этим, следует отметить, что для реализации данного законопроекта не потребуется финансовых средств из республиканского бюджета», — говорилось в документе. Кроме того, в справке-обосновании предлагалось «в случае принятия законопроекта увековечить память заслуженных деятелей Кыргызстана»: Саякбая Каралаева, родившегося в местечке Семиз-Бель близ зимовья Ак-Олен нынешнего Тонского района Иссык-Кульской области;

Барпы Алыкулова, родившегося в селе Ачы Сузакского района Жалал-Абадской области;

Чынгыза Айтматова, родившегося в селе Шекер Кара-Бууринского района Таласской области;

Салижана Жигитова, родившегося в селе Колдук Узгенского района Ошской области;

Алыкула Осмонова, родившегося в селе Каптал-Арык Панфиловского района Чуйской области;

Уркуи Салиевой, родившейся в селе Мерки–Муркут Ноокатского района Ошской области;

Бүбүсары Бейшеналиевой, родившейся в селе Воронцовка (ныне — Таш-Добо) Аламединского района Чуйской области;

Зууры Кайназаровой, родившейся в селе Белек Сокулукского района Чуйской области и т.д.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!