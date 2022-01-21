Президент Садыр Жапаров подписал поправки в закон «О географических названиях в Кыргызстане». Об этом сообщила пресс-служба главы государства 21 января.

Этот закон позволяет называть сёла, административно-территориальные единицы и органы местного самоуправления именами людей. Кто к ним относится:

те, кто непосредственно принимал участие в открытии, изучении, освоении или основании географических объектов;

выдающиеся государственные и общественные деятели, ученые, представители культуры и исторических личностей, имеющие заслуги перед государством.

«[Также закон принят] в целях возвращения отдельным объектам утраченных, но широко известных в прошлом и настоящем географических наименований», — говорится в сообщении.

Этот законопроект инициировали ещё в 2016 году депутаты 6 созыва парламента Мирлан Бакиров, Кубанычбек Нурматов и Эмиль Токтошев. Законопроект приняли в третьем чтении спустя 5 лет — 22 декабря 2021 года.

В справке-обосновании отмечалось, что все расходы, связанные с наименованием и переименованием географических объектов, будут производиться за счет бюджета местного самоуправления.

«В связи с этим, следует отметить, что для реализации данного законопроекта не потребуется финансовых средств из республиканского бюджета», — говорилось в документе.

Кроме того, в справке-обосновании предлагалось «в случае принятия законопроекта увековечить память заслуженных деятелей Кыргызстана»: