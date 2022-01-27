Пользователь TikTok Элдияр Алымжанов опубликовал видео с моментом сноса гостиницы «Иссык-Куль» в Бишкеке.

На кадрах видно, что здание сносят не сразу, а по частям.

О планах властей снести гостиницу стало известно в декабре 2021 года, когда у в администрации президента сообщили, что эксплуатация здания гостиницы «Иссык-Куль» «опасна и невозможна».

«Здание представляет опасность для окружающих. Несмотря на отгороженность, на территорию очень часто приходят горожане, здание может обрушиться в любой момент, и находящиеся на территории гостиницы люди могут пострадать», — сообщили тогда в администрации.

На месте гостиницы планируется построить новый государственный административный комплекс. Решение приняли «для более рационального использования средств, для разгрузки автомобильных дорог и улучшения эстетического вида столицы».