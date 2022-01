По последнему вооружённому конфликту на кыргызско-таджикской границе в селе Кок-Таш Баткенского района возбуждено уголовное дело по статье «Преступление против мира». Об этом сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана. В МВД отметили, что 27 января на неподтвержденном участке границы Кыргызстана с Таджикистаном, таджикские пограничники в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Ош—Исфана и дорогу Исфар—Ворух, «хотя, кыргызские пограничники просили таджикских коллег остановиться». «В ходе переговоров стороны договорились прекратить строительные работы, и открыть автодороги. Однако около 19:30 часов таджикские пограничные военнослужащие нарушили международные договоренности, и с применением тяжелого огнестрельного оружия напали на участки Чыр-Добо, Кум-Мазар, Дахма в селе Кок-Таш Баткенского района, где проживают простые граждане, а также на участок Торт-Коч в селе Орто-Боз и на здание войсковой части 707 внутренних войск МВД в селе Кок-Таш», — сообщили в ведомстве. По информации МВД, в отношении пострадавших, которые получили ранения назначена судебно-медицинская экспертиза. Конфликт на границе Вечером 27 января в местности Төрт-Көчө в Баткенской области была перекрыта дорога. Кыргызстан утверждал, что дорогу перекрыли таджикистанцы. Таджикские погранвойска уверяли, что конфликт спровоцировала кыргызская сторона. Конфликт уладили в 19:30, но почти сразу началась стрельба. Погранслужба Кыргызстана утверждала, что стрельбу начали таджикские военные. Таджикские погранвойска сообщали, что именно кыргызские военные открыли огонь. Погранслужба Кыргызстана сообщала, что Таджикистан вел стрельбу из минометов и гранатометов. Пограничники назвали этот инцидент «провокацией, ответственность за которую целиком и полностью возлагается на руководство Погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан». В кыргызской Погранслужбе настаивали, что «таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон». Из-за обострения ситуации и непрекращающихся выстрелов часть местных жителей была вынуждена эвакуироваться. Погранвойска Таджикистана заявляли, что именно кыргызская сторона не прекращала огонь и использовала беспилотники, нарушая воздушное пространство Таджикистана. Ночью кыргызская Погранслужба сообщила, что Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и совместном патрулировании границы для предотвращения новых конфликтов. Утром 28 января стало известно, что ситуация на границе спокойная, а в Баткенской областной больнице госпитализированы 11 военнослужащих с разными травмами. Их состояние оценивают как среднетяжелое. 28 января в Баткенскую область прибыл и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он поучаствует в оперативном совещании об обстановке на кыргызско-таджикской границе.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!