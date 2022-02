Сузакский районный суд пересмотрит дело жителя села Жер-Кыштак, избившего свою несовершеннолетнюю дочь камнем. В постановлении суда говорится, что инцидент произошел 4 июня 2020 года. Тогда 33-летний мужчина Х.Т.Х. пришел домой пьяным, взял камень с земли и избил свою 15-летнюю дочь. Также он ударил свою мать рукой по голове. По результатам судебно-медицинской экспертизы, мать и дочь подозреваемого получили легкие травмы. Мужчину обвинили по статье «Семейное насилие» согласно кодексу о проступках. Наказание за этот проступок — штраф от 30 до 130 тысяч сомов или общественные работы от 40 до 60 часов. Однако 19 января 2022 года суд Сузакского района освободил подсудимого от уголовной ответственности согласно новому кодексу о проступках, так как эту статью декриминализировали. Ходатайство подал гособвинитель. Суд направил дело в РОВД, чтобы привести его в соответствие с Кодексом о правонарушениях по статье «Семейное насилие». Согласно новому кодексу, по этой статье наказывают 40 часовыми общественными работами, либо арестом от трех до семи суток. Фото на заглавной странице: Total.kz

