Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности сообщил, что задержаны мошенники, представляющиеся родственниками президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. По данным спецслужбы, задержанные запугивали должностных лиц Гостаможни и налоговой службы, покровительствовали отдельным компаниям, перевозившим грузы через госграницу. Отмечается, что сотрудники ГКНБ провели комплекс оперативных мероприятий (в том числе скрытую съемку и прослушку), чтобы задокументировать факты покровительства и запугивания. Сотрудники комитета задержали мошенников 4 февраля, когда они предложили взятку сотруднику ГКНБ в размере $1600. Сколько их было не уточняется, однако в СИЗО ГКНБ водворили одного человека А.Т.М. В настоящее время следствие продолжается. Вместе с тем, ГКНБ попросил кыргызстанцев быть бдительными и не вестись на действия мошенников, которые представляются должностными лицами. В случае столкновения с ними спецслужба рекомендовала обратиться в правоохранительные органы. Лжеродственники, лжеколлеги и лжедрузья После октябрьских событий 2020 года это уже не первый случай, когда мошенники представляются либо сотрудниками ГКНБ, либо друзьями и родственниками кого-то из руководства спецслужбы или ее главы. Так, 18 и 19 декабря 2020 года в Джалал-Абадской области группа людей пыталась захватить санаторий «Джалал-Абад». Захватчики кричали о причастности главы спецслужбы Камчыбека Ташиева к захвату, но ГКНБ опроверг связь захватчиков с ним. «Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев никакого отношения к данному факту не имеет, более того, не давал и не дает подобных поручений. Госкомитет предупреждает, что в отношении людей, совершающих незаконные действия от имени председателя ГКНБ, впредь будут приняты самые жесткие меры вплоть до уголовного наказания в рамках законодательства», — отметили в Госкомитете. Через несколько дней, 21 декабря, сотрудники Госкомитета установили мужчину, который представлялся близким родственником Ташиева и вымогал деньги за освобождение заключенных под амнистию. Мужчиной оказался заключенный, который сам отбывает наказание в ИК-1 в селе Молдовановка по статьям «Мошенничество», «Подделка документов» и «Побег». После 17 февраля 2021 года сотрудники ГКНБ задержали молодого мужчину. Он представлялся сотрудником спецслужбы и прикрываясь прямой связью с одним из членов ОПГ, под предлогом трудоустройства в различные крупные компании обманом вымогал деньги. Факты внесли в ЕРПП по статье «Подделка документов». При этом, во время обыска машины подозреваемого силовики не нашли поддельного удостоверения сотрудника ГКНБ. Зато там нашлись подложные номера авто и документы других структур. 10 марта сотрудники ГКНБ задержали еще двух своих лжеколлег. Мужчины, по данным спецслужбы, выступали от имени руководства ГКНБ. Они брали деньги за положительное решение расследуемых уголовных дел.Только по одному эпизоду от родственников задержанные получили $180 тыс за положительное решение дела. Наконец, 3 июня силами ГУВД Бишкека был арестован уроженец Ошской области. По данным милиции, он представлялся сотрудником ГКНБ и обещал близким бесследно исчезнувшего президента Международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды помочь в поисках. Свои услуги он оценил в $50 тыс, кроме того, лжесотрудник ГКНБ обманом овладел автомобилем марки Subaru Impreza. О том, что он никому не покровительствует, говорил и Садыр Жапаров. Он отмечал, что «даже если кто-то из его родственников будет уличен в нарушении закона, он будет привлечен к ответственности». Экс-пресс-секретарь президента Галина Байтерек подчеркивала, что лица, которые фигурируют в различных скандалах и конфликтах, не действуют «под покровительством президента».

