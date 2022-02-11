Минздрав сообщил, что за сутки на 11 февраля в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19.
По данным ведомства, за время пандемии в стране умерли 2 920 человек с коронавирусом.
За сутки по стране выявили 69 новых случаев заражения;
- Бишкек – 31;
- Ош – 0;
- Чуйская область – 16;
- Ошская область – 0;
- Нарынская область – 0;
- Иссык-Кульская область – 10;
- Джалал-Абадская область – 5
- Таласская область – 3;
- Баткенская область – 4.
Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 199 890 случай заражения коронавирусом.
За прошедшие сутки по республике выздоровели 274 человека. По информации ведомства, с начала марта 2020 года выздоровели 192 тысячи 232 человека.
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