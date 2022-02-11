Минздрав сообщил, что за сутки на 11 февраля в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19.

По данным ведомства, за время пандемии в стране умерли 2 920 человек с коронавирусом.

За сутки по стране выявили 69 новых случаев заражения;

  • Бишкек – 31;
  • Ош – 0;
  • Чуйская область – 16;
  • Ошская область – 0;
  • Нарынская область – 0;
  • Иссык-Кульская область – 10;
  • Джалал-Абадская область – 5
  • Таласская область – 3;
  • Баткенская область – 4.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 199 890 случай заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки по республике выздоровели 274 человека. По информации ведомства, с начала марта 2020 года выздоровели 192 тысячи 232 человека.

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