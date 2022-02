Минздрав сообщил, что за сутки на 11 февраля в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. По данным ведомства, за время пандемии в стране умерли 2 920 человек с коронавирусом. За сутки по стране выявили 69 новых случаев заражения; Бишкек – 31;

Ош – 0;

Чуйская область – 16;

Ошская область – 0;

Нарынская область – 0;

Иссык-Кульская область – 10;

Джалал-Абадская область – 5

Таласская область – 3;

Баткенская область – 4. Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 199 890 случай заражения коронавирусом. За прошедшие сутки по республике выздоровели 274 человека. По информации ведомства, с начала марта 2020 года выздоровели 192 тысячи 232 человека.

