Что дальше?

Закон, который подписал президент, вступит в силу через 15 дней после официальной публикации. Однако, чтобы он заработал в полной мере нужно внести изменения в существующие кодексы и принять законы.

Теперь Кабмин должен направить в парламент закон «Об изменениях и дополнениях в Налоговый кодекс» и закон «О тарифах социальных взносов». Аналитический портал CABAR.asia отмечает, что в этих документах будет описываться, сколько процентов должны платить компании креативных индустрий, которые регистрируются в Парке Креативных индустрий.

«Ну и наконец, должно выйти постановление Кабинета министров, которое будет объяснять, какие именно виды деятельности можно будет зарегистрировать в Парке и как вообще он будет устроен», — пишет портал.

Всего в список креаторов вошли более 20 видов креативной деятельности, среди которых архитектура, IT, медиа искусство, дизайн интерьера, изобразительное искусство, музыка, кино, видеопродакшн, графический дизайн, ремесленничество, индустрия мод, СМИ и другие.