Садыр Жапаров подписал закон «О Парке креативных индустрий», который парламент принял 30 июня. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе администрации президента.
Цель закона «создание правовых основ для функционирования особого режима деятельности предпринимателей, занимающихся креативной деятельностью».
«Креативная экономика в последние годы является одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики […] Создание Парка креативных индустрий предполагает, что по всем креативным направлениям будет не только динамичный рост их экономических показателей, количества рабочих мест, объемов экспорта высокомаржинальных продуктов и налоговых платежей, но и повышение международной привлекательности Кыргызстана как страны для открытия креативных бизнесов, развития карьеры и инвестирования», — отметили в администрации главы государства.
По данным Ассоциации креативных индустрий Кыргызстана (АПИК), Кыргызстан первая страна в мире, которая приняла у себя подобный закон.
Что дальше?
Закон, который подписал президент, вступит в силу через 15 дней после официальной публикации. Однако, чтобы он заработал в полной мере нужно внести изменения в существующие кодексы и принять законы.
Теперь Кабмин должен направить в парламент закон «Об изменениях и дополнениях в Налоговый кодекс» и закон «О тарифах социальных взносов». Аналитический портал CABAR.asia отмечает, что в этих документах будет описываться, сколько процентов должны платить компании креативных индустрий, которые регистрируются в Парке Креативных индустрий.
«Ну и наконец, должно выйти постановление Кабинета министров, которое будет объяснять, какие именно виды деятельности можно будет зарегистрировать в Парке и как вообще он будет устроен», — пишет портал.
Всего в список креаторов вошли более 20 видов креативной деятельности, среди которых архитектура, IT, медиа искусство, дизайн интерьера, изобразительное искусство, музыка, кино, видеопродакшн, графический дизайн, ремесленничество, индустрия мод, СМИ и другие.
Креативная экономика Кыргызстана
Термин «креативная экономика» впервые был введен в научный оборот в 2000 году. Как правило, под этим понятием подразумевают особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности.
В апреле Садыр Жапаров подписал указ «О мерах по развитию креативной экономики и созданию условий для прогрессивного развития», согласно которому креативная экономика определена «одним из приоритетных направлений государственной политики» страны. Тогда президент постановил сформировать основы для развития инновационного направления экономики страны, позволяющие продвигать сектор креативных индустрий как новую отрасль экономики.
Позже Кабмин утвердил Концепцию развития креативной экономики в Кыргызстане на 2022-2026 годы.
30 июня депутаты парламента приняли закон «О парке креативных индустрий». После этого в Ассоциации креативных индустрий заявили, что у Кыргызстана «появится шанс стать столицей креативной экономики в Центральной Азии».