Фильм продублирован на русский язык. Также в Минкультуры сообщили, что фильм планируют перевести на турецкий и арабские языки.

«Бейиш эненин таманында» снял режиссер Руслан Акун. В картине показана история 35-летнего Адиля, у которого имеются ментальные особенности. Герой решается отвезти свою пожилую маму в Мекку и этот хадж – путь от дома до Саудовской Аравии – они проделывают пешком.

Фильм стал кассовым хитом не только в Кыргызстане, но и в соседнем Казахстане, заняв первое место по сборам. Всего за четыре дня картина обогнала даже зарубежные блокбастеры и собрала более $1 млн.