В России мигранта из Кыргызстана Ильхома Мирзамахмудова, который уже год пробыл СИЗО, под пытками заставили признаться в пособничестве и оправдании терроризма, об этом сообщает «Настоящее время. Азия» со ссылкой на родных пострадавшего.

«Переводчик сообщил, что Ильхома очень сильно избили, после чего он признался в совершении преступления. Нам сказали, что его могут посадить на 15 лет», — рассказала его мать Зайнабхан Мирзамахмудова.

Ильхома Мирзамахмудова задержали в январе 2023 года, когда он находился на заработках в Перми. Следствие обвинило его в пособничестве и оправдании терроризма, ссылаясь на его признательные показания.

Мирзамахмудов, находясь под стражей, смог связаться с родными — по его словам, после задержания следователи отобрали его телефон и через мобильный банкинг отправили его деньги на неизвестный счет. Именно это, по словам Мирзамахмудова, ему предъявляют в качестве финансирования террористов.

«Когда задержали 7:15 было, телефон забрали. В 7:28 деньги отправили [на неизвестный счет] — 255 рублей. Это не я сделал», — сказал сам Ильхом.

В качестве доказательств следователи также используют показания земляков Мирзамахмудова, с которыми он работал в Перми. На допросах они якобы признались в том, что Ильхом часто просматривал террористические страницы и оправдывал действия террористов. Однако журналисты связались с одним из этих свидетелей, который рассказал, что они даже не знали, что дают показания против Мирзамахмудова.

«Там ко мне пришли сотрудники ФСБ и забрали. Они сказали: «подпиши, и мы тебя отпустим». Я отказался, но они стали угрожать, что устроят мне «сладкую жизнь». Три часа меня мучили и заставили поставить подпись на чистом листе», — рассказал Ильхом Абдурахманов.

По его словам, кроме него еще три человека после избиений и угроз дали показания против Мирзамахмудова.

Жена Мирзамахмудова Хуснида рассказала, что во время обысков в их съемной квартире в Перми следователи подкинули книгу, которую потом использовали в деле в качестве вещественного доказательства.

По словам родственников Мирзамахмудова, его дело уже передали в суд Екатеринбурга, несмотря на то, что он был задержан полицией Перми. На родине у Мирзамахмудова остались жена, дети, сестры и мать-пенсионерка.