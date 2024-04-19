«Эти решения абсолютно незаконны. Они противоречат нормам Закона «О мирных собраниях» и нашей Конституции», – заявил адвокат.

В центре Бишкека решением суда запрещено митинговать до 30 июня 2024 года. Этот запрет длится уже больше двух лет. Впервые его ввели в марте 2022 года после того, как возле посольства РФ прошли несколько антивоенных акций в поддержку Украины. С тех пор суд каждые три месяца продлевал запрет.

Запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Все остальные митинги должны проходить только в сквере имени Горького.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы: https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop