Журналист

Мы ищем журналиста, который будет заниматься расследованиями.

Надо обладать всеми базовыми журналистскими навыками: умением собирать и анализировать информацию, работать с источниками, быть любознательным и точным, подвергать сомнению всё на свете.

Мы понимаем, что высококвалифицированных журналистов-расследователей в Кыргызстане почти нет, поэтому готовы посвятить несколько недель вашему обучению. Конечно, обучать мы вас будем при условии, что вы сами этого хотите.

Занятость полная, пять дней в неделю.

Физическое присутствие в офисе обязательно.

Зарплата: 30 000 сомов + бонусы.

Срок подачи: 16 июля 2017 года.

Чтобы подать на вакансию, воспользуйтесь формой для заявки на этой странице.

Удачи!