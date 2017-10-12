Второй тур выборов: Как он должен проходить и будет ли он вообще?

Вот-вот в Кыргызстане состоятся президентские выборы — 15 октября избиратели решат, кто сменит Алмазбека Атамбаева на посту главы государства. Однако впервые в Центральной Азии возможна ситуация, когда выборы пройдут в два тура. Как проходит второй тур, и насколько велика его вероятность?

Итоги социологических опросов не дают однозначной картины того, кто станет будущим президентом Кыргызстана.

Основная борьба сейчас сосредоточена между провластным кандидатом Сооронбаем Жээнбековым и бывшим премьер-министром Омурбеком Бабановым.

Опросы правозащитной организации «Коалиция за демократию и гражданское общество» показывают, что Бабанова поддерживает 38,7 процента избирателей, а Жээнбекова — 41,2.

Соцопросы, проведенные по заказу администрации президента Алмазбека Атамбаева, склоняются к тому, что в гонке с 40 процентами лидирует протеже главы государства Сооронбай Жээнбеков, а Бабанов, наоборот, сильно отстает — на 20 процентов.

В обоих случаях ни один из кандидатов не преодолевает 50-процентного порога голосов, необходимых для однозначной победы. Это значит, что в Кыргызстане может потребоваться проведение второго тура выборов — впервые в истории страны и всей Центральной Азии.