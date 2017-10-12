Второй тур выборов: Как он должен проходить и будет ли он вообще?

Вот-вот в Кыргызстане состоятся президентские выборы — 15 октября избиратели решат, кто сменит Алмазбека Атамбаева на посту главы государства. Однако впервые в Центральной Азии возможна ситуация, когда выборы пройдут в два тура. Как проходит второй тур, и насколько велика его вероятность?
Итоги социологических опросов не дают однозначной картины того, кто станет будущим президентом Кыргызстана.
Основная борьба сейчас сосредоточена между провластным кандидатом Сооронбаем Жээнбековым и бывшим премьер-министром Омурбеком Бабановым.
Опросы правозащитной организации «Коалиция за демократию и гражданское общество» показывают, что Бабанова поддерживает 38,7 процента избирателей, а Жээнбекова — 41,2.
Соцопросы, проведенные по заказу администрации президента Алмазбека Атамбаева, склоняются к тому, что в гонке с 40 процентами лидирует протеже главы государства Сооронбай Жээнбеков, а Бабанов, наоборот, сильно отстает — на 20 процентов.
В обоих случаях ни один из кандидатов не преодолевает 50-процентного порога голосов, необходимых для однозначной победы. Это значит, что в Кыргызстане может потребоваться проведение второго тура выборов — впервые в истории страны и всей Центральной Азии.
Что такое «второй тур»?
Второй тур выборов проводится тогда, когда в первом не удалось сразу выбрать президента из кандидатов на эту должность — в Кыргызстане, чтобы победить в первом туре, нужно набрать более 50 процентов голосов избирателей.
Все президентские выборы в истории независимых Кыргызстана и остальных стран Центральной Азии заканчивались после однозначной победы кандидата в первом туре.
Но это не значит, что так же произойдет и в этом году. Если второй тур состоится, в нем останется только два кандидата — те, кто набрал в первом туре больше всех голосов.
И какова вероятность второго тура?
По всей видимости, высока. Опрошенные Kloop.kg политологи считают, что второй тур выборов будет, так как абсолютного лидера нет. По их мнению, большинство голосов между собой поделят Бабанов и Жээнбеков, но вряд ли кто-то из них сможет набрать в первом туре более 50 процентов голосов, необходимых для победы.
Если второй тур будет, когда его проведут?
Математика ответа на этот вопрос выглядит примерно так:
20 дней
после выборов:
срок объявления итогов
+3 дня:
объявление второго тура (если он будет)
+14 дней:
проведение второго тура (если он будет)
Зампредседателя ЦИК Атыр Абдрахматова говорит, что самая оптимальная дата для проведения второго тура — 19 ноября. В этом случае Центризбирком успеет подвести итоги выборов и назвать имя нового президента до 1 декабря — в этот день заканчиваются полномочия Алмазбека Атамбаева.
Правда, если кандидаты решат устроить судебные разбирательства из-за результатов выборов, ЦИК может не успеть к этой дате.
Что будет, если нового президента не успеют выбрать до 1 декабря?
Об этом в законах ничего не говорится. Абдрахматова считает, что в таком случае этот вопрос должен решать парламент.
Сколько нужно денег, чтобы провести второй тур выборов? Откуда их возьмут?
Для проведения второго тура нужно 132 миллиона сомов. Деньги из бюджета на проведение выборов выделяются сразу на два тура. Если второй тур не состоится, эта сумма вернется в казну. Всего на проведение обоих туров выборов выделили 671,5 млн сомов.
Что будет, если ни один из кандидатов во втором туре не наберет больше половины голосов избирателей?
А им и не нужно! Во втором туре все проще: побеждает тот, кто наберет больше голосов – даже если это, например, 30 процентов.
Атыр Абдрахматова из ЦИК предполагает, что законодатели не стали вводить во втором туре 50-процентный порог, чтобы не затягивать выборы – в противном случае, по ее мнению, выборы могли бы бесконечно затянуться.
Один из кандидатов, прошедших во второй тур, наверняка станет президентом?
Нет. Во втором туре можно будет и пункт «против всех». Если количество голосов против всех превысит количество голосов за двух кандидатов, придется назначать повторные выборы.
А если один из кандидатов откажется участвовать во втором туре?
Тогда его место займет следующий по количеству набранных голосов кандидат. Если все претенденты на пост президента, кроме одного, откажутся участвовать во втором туре, то выборы будут проходит с участием одного кандидата. В этом случае фактически можно будет проголосовать или «за» или «против» него (выбрав пункт «против всех»).
Как будет проходить агитация во втором туре? А дебаты опять будут?
Агитация перед вторым туром будет проходить так же, как и перед первым — она начнется сразу после объявления второго тура выборов и закончится за день до голосования. Дебаты тоже будут проводиться.