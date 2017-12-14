Впервые об интересе ГКНБ к Kloop.kg в связи с расследованием о «Самаре» стало известно от экс-президента Алмазбека Атамбаева на его прощальной пресс-конференции 20 ноября. Тогда он назвал проведенное журналистское расследование и его итоги «провокацией».

«Товарищи из “клопа”, там уже ГКНБ занимается. И там связь вылезет совсем не с Сооронбаем Жээнбековым, а скорее в вашу сторону пойдет, вот увидите», — заявил он.

Редакция Kloop.kg 26 октября опубликовала расследование, в котором доказала, что целый месяц на сервере правительства Кыргызстана содержался негосударственный сайт samara.kg, собиравший информацию о личных данных избирателей.

На сайте находилась информация об избирательных участках, ФИО, ИНН и номерах паспортов кыргызстанцев. Доступ к стороннему сайту на правительственном сервере мог серьезно облегчить ход предвыборной кампании на прошедших выборах, а также ставил под угрозу безопасность личных данных граждан Кыргызстана.

После публикации расследования ГРС потребовала выпустить опровержение, заявив, что по итогам проведенной проверки «никакой частный сайт не содержался на государственных серверах», и «специалисты не нашли следов внешнего воздействия на работу веб-сервера» ГРС.

В свою очередь, авторы расследования заявили, что изначально они и не писали об атаке на сервера ГРС, и своим ответом ГРС подтвердила возможность того, что работа «Самары» могла быть обеспечена их собственными сотрудниками. Авторы призвали ГКНБ, МВД и Генпрокуратуру провести собственное расследование в отношении ГРС.