Повестка автору расследования о сайте Samara.kg Ринату Тухватшину с требованием прийти в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ). Ее принесли в офис Kloop.kg сразу после пресс-конференции, на которой сотрудник ГРС заявил, что спецслужба проверит издание из-за «нездорового интереса» вокруг «Самары».
Тухватшина просят прийти на беседу с сотрудниками ГКНБ 15 декабря в 10:00. «Явка Ваша строго обязательна», – говорится в повестке.
Ринат Тухватшин, получив повестку, сказал, что «очень сильно» хочет пообщаться с представителями ГКНБ. «Я верю, что против народа Кыргызстана было совершено преступление, и хочу, чтобы виновные понесли наказание. Надеюсь быть полезным», – добавил он.
Представитель ГКНБ в интервью информагентству 24.kg объяснил, что Тухватшина вызвали на разговор, потому что спецслужба «проводит проверку опубликованных сведений в материале Kloop.kg по сайту samara.kg».
«Рината Тухватшина вызвали на допрос в рамках проверки. Надеемся, его показания нам помогут в проведении расследования», — сказали в ГКНБ.
Впервые об интересе ГКНБ к Kloop.kg в связи с расследованием о «Самаре» стало известно от экс-президента Алмазбека Атамбаева на его прощальной пресс-конференции 20 ноября. Тогда он назвал проведенное журналистское расследование и его итоги «провокацией».
«Товарищи из “клопа”, там уже ГКНБ занимается. И там связь вылезет совсем не с Сооронбаем Жээнбековым, а скорее в вашу сторону пойдет, вот увидите», — заявил он.
Редакция Kloop.kg 26 октября опубликовала расследование, в котором доказала, что целый месяц на сервере правительства Кыргызстана содержался негосударственный сайт samara.kg, собиравший информацию о личных данных избирателей.
На сайте находилась информация об избирательных участках, ФИО, ИНН и номерах паспортов кыргызстанцев. Доступ к стороннему сайту на правительственном сервере мог серьезно облегчить ход предвыборной кампании на прошедших выборах, а также ставил под угрозу безопасность личных данных граждан Кыргызстана.
После публикации расследования ГРС потребовала выпустить опровержение, заявив, что по итогам проведенной проверки «никакой частный сайт не содержался на государственных серверах», и «специалисты не нашли следов внешнего воздействия на работу веб-сервера» ГРС.
В свою очередь, авторы расследования заявили, что изначально они и не писали об атаке на сервера ГРС, и своим ответом ГРС подтвердила возможность того, что работа «Самары» могла быть обеспечена их собственными сотрудниками. Авторы призвали ГКНБ, МВД и Генпрокуратуру провести собственное расследование в отношении ГРС.