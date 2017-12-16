Билет на концерт Робби Уильямса в Ташкенте стоил почти как две средние зарплаты узбекистанца

Британский певец Робби Уильямс выступил в Узбекистане с концертом 15 декабря – и это его первое выступление в Центральной Азии. Спонсировал шоу Уильямса в Ташкенте был российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов.

В Ташкенте во Дворце международных форумов «Узбекистан» 15 декабря прошел сольный концерт британского поп-певца Робби Уильямса.

Testing, testing 1,2,3. Публикация от Robbie Williams (@robbiewilliams) Дек 15 2017 в 5:00 PST

Билеты продавались по цене от 1,5 млн до 2 млн сумов (около 12-17 тысяч сомов) — это примерно в два раза больше, чем зарабатывает в месяц среднестатистический житель Узбекистана (чуть более 1 млн сумов).

Для сравнения, билет на испанского тенора Хосе Карераса, который даст концерт в Ташкенте уже 17 декабря, стоит от 200 000 до 800 000 сумов (от 1700 до 6800 сомов).

Спонсором концерта Робби Уильямса выступил российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов.

Робби Уильямс — британский певец, автор песен и актер, бывший член группы Take That.

Он не первый всемирно известный исполнитель, выступивший в Узбекистане — с концертами приезжали Стинг, Андреа Бочелли, Анна Нетребко, Хулио Иглесиас, Энрике Иглесиас и Род Стюард.