Ветеринарные лаборатории Кыргызстана не получили оборудование по проверке животноводческой продукции для экспорта в страны ЕАЭС — это случилось из-за того, что кыргызские власти в ноябре 2017 года расторгли соглашение с Казахстаном о технической помощи в $100 млн. Сейчас в Кыргызстане только одна лаборатория из 19 занимается сертификацией продукции для стандарта ЕАЭС.
В начале октября 2017 года занимавший тогда пост президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаев раскритиковал власти Казахстана, обвинив их во вмешательстве в президентские выборы. Ссора обострилась заторами на кыргызско-казахской границе, которые возникли после критики Атамбаева.
На фоне этого конфликта кыргызское правительство отказалось от $100 млн технической помощи Казахстана. Эти деньги должны были помочь стране интегрироваться в ЕАЭС — экономический союз России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.
Сейчас отношения с Казахстаном нормализовались — новый избранный президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков договорился о решении вопроса по границам, и проверки со стороны казахских властей сократились.
Однако после решения конфликта повторного выделения грантовых средств со стороны Казахстана не произошло.
Кыргызстан должен был использовать $18 млн из казахского гранта на оборудование для ветеринарных лабораторий, которые, как планировалось, инспектировали бы экспортируемую продукцию на соответствие требованиям ЕАЭС.
Сейчас в Кыргызстане работает 19 ветлабораторий, но только одна — бишкекская — проводит такие инспекции.
Бишкекская лаборатория проверяет мясо, молоко, рыбу и мед. Экспортеры обязаны проходить инспекцию в бишкекской лаборатории — иначе им не выдадут разрешение на вывоз их продукции в страны ЕАЭС.
По данным Министерства экономики, в 2017 году Кыргызстан экспортировал в страны ЕАЭС товары и продукцию на 568 млн долларов — это на 27% больше показателей 2016 года.
Масло — через Бишкек, мед — через Алматы
Отсутствие лабораторий в регионах приносит неудобства для предпринимателей на местах — им приходится отправлять свои товары в столицу, либо проходить проверку в Алматы.
Директор молочного завода «Талас Сут» Мырзакан Давлеталиев говорит, что его компания обычно два-три раза в месяц проходит проверку в Бишкеке — в зависимости от объемов экспорта. По словам Давлеталиева, каждая инспекция занимает пять дней.
«В 2017 году мы экспортировали 250 тонн масла в Россию. Чтобы получить разрешение на экспорт, мы отправляем пробы экспортируемой продукции на проверку в Бишкек. Ветлаборатория проверяет пробы от каждой экспортируемой партии. Одна партия — это 20 тонн», — объясняет он.
Экспортеры мёда проходят инспекцию в алматинской ветлаборатории.
«Почему в Алматы? Потому что в бишкекской лаборатории не делают анализы по международным стандартам — на антибиотики, на наличие бактерий», — говорит Асылбек Асанбеков, коммерческий директор компании «Аман Гринфуд», которая занимается хранением и переработкой мёда.
Завотделом химии и токсикологии при Центре ветеринарной диагностики в Бишкеке Эрмек Курманкулов объясняет отсутствие анализов тем, что бишкекская лаборатория еще не получила необходимое оборудование.
Директор крестьянского хозяйства «Ала Балык» Мээрбек Курманбек уулу тоже готов ездить в Алматы на инспекцию — если в бишкекской ветлаборатории не смогут сделать необходимые анализы для экспорта. В этом году компания Курманбека уулу начнет экспортировать рыбу в Россию.
В поисках финансирования
Отказ Кыргызстана от 100 млн долларов казахской помощи затормозил оснащение ветлабораторий страны оборудованием. Но три года назад, когда страна собиралась вступить в ЕАЭС, необорудованной стояла даже лаборатория в Бишкеке.
Россия решила помочь Кыргызстану интегрироваться в экономический союз и для этого выделила грант в 200 млн долларов. Эти деньги в том числе потратили и на обновление оборудования в ветлабораториях Бишкека и Оша, которое привезли из той же России.
Директор центра ветеринарной диагностики Жолдошбек Касымбеков говорит, что из-за отказа от казахской помощи правительство Кыргызстана теперь вынуждено искать деньги из собственных источников на закупку нового оборудования.
«В этом году мы планируем купить оборудование для восьми ветлабораторий за $3 млн. Пока неизвестно, будет ли финансирование. Мы также надеемся, что ветлаборатории в Балыкчы и Караколе оснастят за счет средств Всемирного Банка. Но здесь тоже ничего неизвестно», — говорит Касымбеков.
Денег у правительства не хватает даже на содержание ветлабораторий.
«Недавно мы посчитали и выяснили, что содержание ветлабораторий в Чуйской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областях обходится стране в 40 млн сомов ежегодно» — говорит Эрмек Курманкулов из бишкекской ветлаборатории.
Вторая проблема — нехватка кадров. «Даже если правительство закупит новое оборудование, нужно решать кадровый вопрос. В Бишкеке мы еле-еле укомплектовали штат. В ошской лаборатории такая же проблема», — сетует Курманкулов.
Он считает, что государству следует вдвое повысить зарплату сотрудникам ветлабораторий, чтобы решить проблему с кадрами.
«Молодые специалисты не хотят работать у нас. Кто пойдет работать за десять тысяч сомов в месяц? Но зарплаты государство повысить не может — потому что зависит от условий, по которому кредитуется у Всемирного банка. По условиям кредита, Кыргызстан не должен повышать зарплату госслужащим», — говорит он.