Производители мяса, молока и рыбы со всего Кыргызстана могут проверить свои товары на соответствие стандартам ЕАЭС только в Бишкеке. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Ветеринарные лаборатории Кыргызстана не получили оборудование по проверке животноводческой продукции для экспорта в страны ЕАЭС — это случилось из-за того, что кыргызские власти в ноябре 2017 года расторгли соглашение с Казахстаном о технической помощи в $100 млн. Сейчас в Кыргызстане только одна лаборатория из 19 занимается сертификацией продукции для стандарта ЕАЭС.

В начале октября 2017 года занимавший тогда пост президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаев раскритиковал власти Казахстана, обвинив их во вмешательстве в президентские выборы. Ссора обострилась заторами на кыргызско-казахской границе, которые возникли после критики Атамбаева.

На фоне этого конфликта кыргызское правительство отказалось от $100 млн технической помощи Казахстана. Эти деньги должны были помочь стране интегрироваться в ЕАЭС — экономический союз России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Сейчас отношения с Казахстаном нормализовались — новый избранный президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков договорился о решении вопроса по границам, и проверки со стороны казахских властей сократились.

Однако после решения конфликта повторного выделения грантовых средств со стороны Казахстана не произошло.

Кыргызстан должен был использовать $18 млн из казахского гранта на оборудование для ветеринарных лабораторий, которые, как планировалось, инспектировали бы экспортируемую продукцию на соответствие требованиям ЕАЭС.

Сейчас в Кыргызстане работает 19 ветлабораторий, но только одна — бишкекская — проводит такие инспекции.

Бишкекская лаборатория проверяет мясо, молоко, рыбу и мед. Экспортеры обязаны проходить инспекцию в бишкекской лаборатории — иначе им не выдадут разрешение на вывоз их продукции в страны ЕАЭС.

По данным Министерства экономики, в 2017 году Кыргызстан экспортировал в страны ЕАЭС товары и продукцию на 568 млн долларов — это на 27% больше показателей 2016 года.

Мясные ряды на Ошском рынке Бишкека. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Масло — через Бишкек, мед — через Алматы

Отсутствие лабораторий в регионах приносит неудобства для предпринимателей на местах — им приходится отправлять свои товары в столицу, либо проходить проверку в Алматы.

Директор молочного завода «Талас Сут» Мырзакан Давлеталиев говорит, что его компания обычно два-три раза в месяц проходит проверку в Бишкеке — в зависимости от объемов экспорта. По словам Давлеталиева, каждая инспекция занимает пять дней.

«В 2017 году мы экспортировали 250 тонн масла в Россию. Чтобы получить разрешение на экспорт, мы отправляем пробы экспортируемой продукции на проверку в Бишкек. Ветлаборатория проверяет пробы от каждой экспортируемой партии. Одна партия — это 20 тонн», — объясняет он.

Экспортеры мёда проходят инспекцию в алматинской ветлаборатории.

«Почему в Алматы? Потому что в бишкекской лаборатории не делают анализы по международным стандартам — на антибиотики, на наличие бактерий», — говорит Асылбек Асанбеков, коммерческий директор компании «Аман Гринфуд», которая занимается хранением и переработкой мёда.