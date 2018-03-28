10 млн сомов на ипподром в Чолпон-Ате. Как потратят деньги

Пресс-служба парламента сообщила о выделении 10 млн сомов на ремонт чолпон-атинского ипподрома перед Играми кочевников. Но позже она это опровергла и сообщила, что деньги потратят не на реконструкцию, а на содержание здания.

Пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила 26 марта, что парламент одобрил выделение 10 млн сомов на ремонт ипподрома для проведения всемирных Игр кочевников осенью этого года.

Однако на следующий день, 27 марта, пресс-служба парламента выпустила уточнение к своему предыдущему сообщению — о том, что средства пойдут не на ремонт, а на подготовку к проведению соревнований.

В правительстве посоветовали Kloop.kg обратиться в госкомитет спорта за подробной информацией. Глава пресс-службы госкомитета спорта Нурдин Султамбаев сказал, что 10 млн сомов потратят на содержание ипподрома.

«10 млн сомов — это операционные расходы, то есть содержание ипподрома — это коммунальные услуги, транспортные расходы. Сейчас начинается сезон, и поле нужно всегда поливать, чтобы он держал марку международных стандартов», — объяснил он.

По словам Султамбаева, ипподром должен соответствовать стандартам сертификации, и именно для этого нужны дополнительные 10 млн сомов. Он добавил, что эти деньги рассчитаны на год содержания ипподрома в Чолпон-Ате.

«У нас, помимо Игр кочевников, проводятся и другие большие игры. Предприятие, честно сказать, новое. И оно просит такие средства на содержание», — сказал глава пресс-службы.

По официальным данным, на постройку ипподрома в Чолпон-Ате власти потратили 1,58 млрд сомов. На проведение третьих Игр кочевников в сентябре 2018 года власти выделили 306 млн сомов.

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