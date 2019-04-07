Находящийся под стражей экс-депутат и оппозиционер Омурбек Текебаев дал интервью радио «Азаттык».

В нем политик, после свержения Курманбека Бакиева ставший членом Временного правительства, заявил, что никто не знал, что курултаи оппозиции приведут к смене власти.

По словам Текебаева, ему и другим оппозиционерам сообщали о провокации, которую организовывал правящий режим, чтобы «при попытке захвата власти» задержать несогласных политиков. Он считает, что если бы власти не задержали лидеров оппозиции и дали пройти курултаям, все прошло бы мирно.

Лидерами оппозиции в 2010 году были Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева и Омурбек Текебаев.

После революции, когда погибли более 80 человек, президент Бакиев бежал на юг страны, а после — в Беларусь.

Роза Отунбаева возглавила государство во время переходного периода, после президентом страны стал Алмазбек Атамбаев. За время президентства бывшие соратники стали оппозицией власти Атамбаева.