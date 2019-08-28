Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) 27 августа вывезла на допрос бывшего мэра Албека Ибраимова в качестве свидетеля.

Адвокат Ибраимова Сергей Слесарев сказал «Клоопу», что бывшего мэра вывезли из следственного изолятора ГКНБ «без предупреждения и пытались допросить».

Кроме того, Слесарев заявил, что Ибраимову не объяснили, какое следственное мероприятие проводится финансовой полицией.

«Это нарушение прав Ибраимова на получение информации, прав Ибраимова как свидетеля […] Поступили не по закону», — сказал Слесарев.

По словам адвоката, Ибраимов не стал отвечать на вопросы следователей, поэтому допрос перенесли на 29 августа, согласовав его с защитником экс-мэра.

«Ибраимов — это гражданин а не вещь, которой можно распоряжаться без его уведомления», — заявил Слесарев.

В пресс-службе финпола подтвердили, что Ибраимова вывезли на допрос 27 августа. В ведомстве заявили, что следствие пока не разглашает в рамках какого дела бывшего мэра вызвали на допрос.

Албек Ибраимов — обвиняемый по делу о коррупции на посту мэра Бишкека. Его обвиняют в «незаконной передаче муниципальной земли» и продажей пансионата «Солнечный берег». Его дело рассматривает Ленинский райсуд Бишкека.

Ибраимов один из близких соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Когда на Ибраимова завели уголовное дело, Атамбаев заявил, что таким образом власти хотят надавить на оппозицию. Атамбаев более полутора лет находится в ссоре со своим бывшим соратником и нынешним президентом Соорнбаем Жээнбековым. Самого Атамбаева также задержали и предъявили подозрения по ряду тяжких статей.