Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о награждении замкомандира спецподразделения Госкомитета нацбезопасности «Альфа» Усенбека Ниязбекова медалью «Эрдик» посмертно. Он погиб при штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева 7 августа.

Ниязбекова наградили за «личное мужество, проявленное при исполнении воинского долга». Также Ниязбекову посмертно присвоено звание полковника.

Замкомандир «Альфы» погиб от огнестрельного ранения, милиция завела дело по статье «Убийство». У Ниязбекова остались шестеро детей.

Его похоронили 9 августа на кладбище «Ала-Арча», близ Бишкека. МВД сообщило 14 августа, что подозреваемый в убийстве Ниязбекова задержан.

Фото: Сабыр Абдумомунов, Радио «Азаттык».