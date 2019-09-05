Вечером 4 сентября несколько кыргызских изданий сообщили, что полпред правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов ушел в отставку. Во всех случаях журналисты ссылались на источники в правительстве.

По их данным, Кайыпов сам написал заявление об увольнении, а на его должность назначат действующего мэра города Нарын Эмиля Алымкулова.

Причину возможной отставки Кайыпова не сообщили, однако эти новости появились на фоне скандала вокруг школы в контейнерах, которую открыли в нарынском селе Кенеш.

Однако пресс-секретарь полпреда Майрамбек Омурбаев утром 5 сентября опроверг «Клоопу» новости об отставке его руководителя. «Если бы это было так, [мы] сказали бы. Он официально на работе», — сказал он.

Сам Аманбай Кайыпов оказался недоступен для комментариев на момент публикации материала. «Клоопу» также не удалось связаться с пресс-службой правительства.

Соавтор: Элвира Султанмурат кызы