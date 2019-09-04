Пресс-служба МВД сообщила об увольнении майора милиции вечером 4 сентября. Он был братом одного из участников драки, которая произошла в Бишкеке 28 августа. Милиционеры сначала их задержали, потом отпустили, после чего мужчины скрылись и их объявили в розыск.

«Совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к личным, нравственным качествам сотрудника дают основания для утраты к нему доверия», — говорится в сообщении МВД.

В ЕРПП также зарегистрирован материал в отношении уволенного майора по статьям «Укрывательство преступления» и «Злоупотребление должностным положением».

Кроме этого, следователя и начальника следственной службы УВД Ленинского района освободили от занимаемых должностей, инспектору и помощнику дежурного этого же УВД объявили строгие выговоры.

Ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил главе МВД Кашкару Джунушалиеву «принять соответствующие меры» в отношении милиционеров, которые были на месте инцидента, но не задержали участников конфликта.

Драка с участием четырех человек произошла на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова утром 28 августа. В результате конфликта двое мужчин получили тяжелые травмы. Один из них позже временно впал в кому, но врачам удалось его спасти, второму пострадавшему необходима операция. Врачи оценивают их состояние как «стабильное, но тяжелое».