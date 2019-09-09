Родные бизнесмена Жалила Атамбаева получили четыре квартиры в качестве компенсации после конфликта на юге Кыргызстана 2010 года. Мэрия Оша собирается вернуть недвижимость, потому что ее выдали незаконно.

Глава отдела регистрации муниципального имущества Канышай Имарова сказала, что мэрия Оша готовит иск о выселении жителей четырех квартир, которые были выданы близким бизнесмена Жалила Атамбаева после конфликта 2010 года.

«Жалил Атамбаев вместо одного сгоревшего дома получил четыре квартиры. Когда это стало известно общественности, городская прокуратура возбудила уголовное дело. После четырех лет судебного процесса в 30 июля 2018 года Верховный суд постановил вернуть данные квартиры на баланс мэрии Оша», — заявила Имарова.

По словам Имаровой, несмотря на то, что постановление Верховного суда вышло в июле 2018 года, мэрия начала возвращать квартиры только сейчас, потому что в муниципалитете в течение года менялись юристы.

«За этот период два юриста сменилось, а для того, чтобы вникнуть в дело потребовалось время», — сказала она.

Дом Атамбаева был сожжен во время конфликта на юге Кыргызстана в июне 2010 года между этническими кыргызами и узбеками.

По информации радио «Азаттык», чтобы получить больше компенсации, бизнесмен задним числом переоформил участок дома на четверых близких человек, каждый из которых получил по квартире.

Жалил Атамбаев известен в качестве бизнесмена, который преимущественно ведет свои дела на юге Кыргызстана. Финансовая полиция в июле 2019 года нашла две его компании, которые скрыли налоги на 40 млн сомов.

Это произошло после публикации расследования «Азаттыка», в котором автор Ыдырыс Исаков рассказал о схеме сокрытия налогов со стороны бизнесмена.

После публикации расследования Атамбаев потребовал с Исакова 50 млн сомов, но в поддержку журналиста выступили активисты и некоторые депутаты, после чего бизнесмен отозвал свой иск.

Автор: Аймээрим Дарбанбек кызы